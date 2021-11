प्रेग्नेंट पत्नी से पति ने की अजीबोगरीब गुजारिश, डिलिवरी के दौरान कमरे में देवर के रहने पर दिया जोर!

किसी भी महिला के लिए अपने बच्चे को जन्म देना बहुत खुशी का पल होता है. मगर लेबर पेन बेहद दर्दनाक होता है जिसके बारे में पुरुष अंदाजा भी नहीं लगा सकते. लेबर पेन के दर्द को झेलना पुरुषों के बस की बात ही नहीं है और ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी पत्नी के दर्द की ओर सहानुभुति ना रखे तो जाहिर है कि पत्नी आगबबूला हो सकती है. ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला (Pregnant Woman’s Husband Weird Demand) के साथ. उसका पति जिद पर अड़ गया कि वो अपने भाई (Husbands Wants Brother in Law in the Labour Room) को लेबर रूम में रहने देगा जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी.

सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक महिला ने हाल ही में अपने पति से जुड़ी एक ऐसी बात बताई है जो सभी को चौंका रही है. महिला ने बताया कि वो 31 हफ्ते की प्रेग्नेंट (Pregnant Wife Reddit Post) है. वो जल्द ही मां बनने वाली है मगर उसका पति एक जिद पर अड़ा हुआ है. महिला ने बताया कि उसका पति चाहता है कि जब वो बच्चे को डिलिवरी दे तब उसका भाई भी डिलिवरी रूम (Delivery Room) में रहे.

महिला का देवर है मेडिकल स्टूडेंट

महिला ने बताया कि वो और उसका पति दोनों ही 21 साल के हैं और एक साल से बच्चा प्लान कर रहे थे. हाल ही में महिला को पता चला कि वो ट्विंस को जन्म देने वाली है. वो पति के घरवालों को बचपन से जानती है तो उनके साथ घर जैसी फीलिंग आती है. पति का भाई, जो 24 साल का है, मेडिकल का छात्र है. महिला की उसके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है. मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण ही वो लेबर रूम में रहना चाहता है.

महिला ने लगा दी देवर के अंदर आने पर रोक

महिला ने बताया कि उसने पहली बार इस बात को सुनते ही सिरे से मना कर दिया कि वो पति के भाई को लेबर रूम में नहीं रहने देगी. महिला ने कहा कि वो अपने पति के सामने ही शर्म मेहसूस करेगी और उसमें अगर उसका भाई भी खड़ा होगा तो उसे और बुरा मेहसूस होगा. सोशल मीडिया साइट पर महिला के सपोर्ट में ढेरों लोग आ गए. एक ने कहा कि महिला को ऐसे व्यक्ति को तलाक दे देना चाहिए जो इस तरह की मांग कर रहा है और इतने मुश्किल वक्त में उसपर दबाव बना रहा है.

