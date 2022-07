दसवीं में कम अंक लाने के बावजूद भी बन गए IAS अफसर! अधिकारी ने शेयर की मार्कशीट तो देखकर दंग हुए लोग

हाल ही में सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड के परिणाम (Board exams result) आए हैं और बच्चों के उम्दा प्रदर्शन की लोग तारीफ कर रहे हैं. कई बच्चों के अंक बेहतर नहीं आ सके ऐसे में उनके परिवार के मन में निराशा जरूर होगी. मगर रिजल्ट को निराशा की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है क्योंकि बच्चे का ज्ञान उसका भविष्य तय करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं. इस बात का सबूत एक आईएएस अधिकारी (IAS officer share marksheet of class 10) ने भी दिया है जिन्होंने हाल ही में अपनी दसवीं कक्षा की मार्कशीट शेयर की है.

आईएएस ऑफिसर शाहिद चौधरी (Shahid Choudhary) आदिवासी मामलों से जुड़े विभाग के सचिव हैं. अक्सर वो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट करते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं. हाल ही में जब बोर्ड रिजल्ट जारी किए गए तो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए और निराशा दूर भगाने के लिए उन्होंने अपनी मार्कशीट (IAS officer marksheet class 10) को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जिससे छात्रों को ये पता लग सके कि 10वीं के रिजल्ट उनका भविष्य तय नहीं करते. आगे चलकर अगर वो मेहनत करते हैं तो उनका भाग्य चमक सकता है.

On students’ demand, here’s my Class-X Mark-sheet which has remained “classified” since 1997 😄! 339/500 pic.twitter.com/9ga6tJRkHU

— Shahid Choudhary (@listenshahid) July 20, 2022