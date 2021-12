40 साल तक आइसक्रीम बेचने वाले शख्स की अंतिम यात्रा में दिखा ऐसा नजरा कि दंग रह गए लोग, वायरल हो रहा Video

अंत चाहे दिन का हो, साल का हो या इंसान का हो, हमेशा ही दुखद होता है. मगर उस अंत में भी एक उम्मीद और तसल्ली तब देखने को मिलती है जब उसे पूरे सम्मान और प्रेम के साथ किया जाए. इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक आइसक्रीम बेचने वाले शख्स (funeral procession of ice cream man) की अंतिम यात्रा नजर आ रही है. यूं तो ये एक दुखभरा वीडियो (Ice Cream Truck Procession Video) है लेकिन इसमें भी तसल्ली नजर आ रही है.

लुइसा डेविस नाम की एक महिला ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जो काफी भावुक (Ice Trucks Emotional Video) करने वाला तो है मगर हैरान करने वाला भी है. ये वीडियो इतना पॉपुलर हो रहा है कि कई अकाउंट्स ने इन्हें पोस्ट किया है. वीडियो में एक आइस्क्रीम बेचने वाले शख्स की अंतिम यात्रा (London Funeral Procession of Ice Cream Man) दिख रही है. जिस गाड़ी में शख्स का पार्थिव शरीर है, उसके पीछे कई आइसक्रीम ट्रक्स (Ice Cream Trucks Video) चलती हुई नजर आ रही हैं.

just witnessed an ice cream man’s funeral and all the ice cream vans came and followed in solidarity I AM SOBBING pic.twitter.com/bJhyJj4JoK

— Louisa Davies (@LouisaD__) December 17, 2021