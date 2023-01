Viral Video: बर्फीले पहाड़ पर कर रहा था चढ़ाई, अचानक हुआ शख्स के साथ खौफनाक हादसा! मौत के मुंह में जाने से बचा

अक्सर लोगों को एडवेंचर करने का इतना शौक होता है कि वो ऐसे स्पोर्ट या काम करने लग जाते हैं जिसमें जान का खतरा काफी ज्यादा होता है पर उसके बावजूद भी उन्हें डर नहीं लगता. वो आसानी से उन कारनामों को कर जाते हैं. ये बात तो सही है कि डर के आगे जीत है पर डर और जीत के बीच में मौत भी है जिसका अंदाजा लोगों को तब लगता है जब वो उसके मुहाने पर खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक पर्वतारोही के साथ हुआ जब वो बर्फीले पहाड़ (ice climbing video) पर चढ़ने की कोशिश करने लगा. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @wpeoplesurvive पर अक्सर ऐसे वीडियोज (ice hiking video) पोस्ट किए जाते हैं जिसमें लोग मौत के मुंह से निकलते हुए दिखते हैं. इस अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक पर्वतारोही (Mountaineer falls from top viral video) बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. बर्फ के पहाड़ पर चढ़ना, आम पहाड़ों पर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि पत्थरीले पहाड़ों पर पकड़ बनाना आसान होता था, पर बर्फ फिसलती है ऐसे में पकड़ नहीं मजबूत बन पाती है. इस वीडियो में इस बात का उदाहरण साफ देखने को मिल रहा है.

solo ice climber almost falls to his death pic.twitter.com/mAy16FYAAN

— Watch People Survive (@wpeoplesurvive) January 10, 2023