रेस्टोरेंट में ज्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिलने पर शख्स ने किया बवाल, पैसे लौटाने की करने लगा मांग!

कोल्ड ड्रिंक (Cold Drink) यानी वो ड्रिंक जिसे ठंडा ही पिया जाता है. ऐसी ड्रिंक्स जितनी ठंडी होती हैं, उसका मजा उतना ज्यादा आता है. कोल्ड ड्रिंक्स में स्लश (Slush) नाम की एक ड्रिंक भी शामिल है जिसे ठंडा ही पिया जाता है. पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी को इस बात से आपत्ति हो कि उसकी ड्रिंक ज्यादा ठंडी क्यों है! हाल ही में इंग्लैंड के एक शख्स ने इसी तरह की विचित्र नाराजगी एक रेस्टोरेंट (England man raised issue of slush being too cold) में दिखाई जब वेटर ने उसे उसकी स्लश ड्रिंक पकड़ाई.

लैड बाइबल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सालफोर्ड (Salford) के जस्ट ईट (Just Eat) नाम एक रेस्टोरेंट में एक कस्टमर ने हंगामा मचा दिया. वो अपने पैसे वापिस मांग रहा था. वो इसलिए क्योंकि वेटर ने उसे एक स्लश पकड़ाया जो ज्यादा ही ठंडा था. हैरानी की बात तो ये है कि स्लश ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक्स की ही तरह ठंडा पिया जाता है. वो जितना ठंडा होता है, उसका स्वाद उतना अच्छा लगता है. मगर शख्स को इस बात से आपत्ति थी कि उसकी ड्रिंक ज्यादा ही ठंडी (Man ask refund from refund over cold drink) थी.

शख्स ने ड्रिंक ज्यादा ठंडी होने की शिकायत की

मोहसिन बट नाम के के शख्स जस्ट ईट नाम का रेस्टोरेंट चलाते हैं. उनका कहना है कि उनके कस्टमर्स को ये लंबे समय तक छूट थी कि वो अपने पैसे मांग सकते हैं. इस तरह जो ऑर्डर बनकर तैयार हो जाते हैं, उनका नुकसान रेस्टोरेंट को उठाना पड़ता है. मगर पिछले साल उन्होंने अपनी ये पॉलिसी को बदल दिया था. उन्होंने बताया कि पहले ऐसा होता था कि एक दिन में कम से कम 10 लोग अपना बन चुका ऑर्डर कैंसिल कर के अपने पैसे वापिस मांगते थे. उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकतर शिकायतें बिना किसी गलती या कमी के होती थीं. मगर अब जो मना करने का बहाना सामने आया वो मालिक के लिए भी हैरान करने वाला था.

मालिक ने जताई नाराजगी

उन्होंने बताया कि जिस शख्स ने ऑर्डर किया था, उसने गुस्से में अपने पैसे मांगे. इसके पीछे उसने ये कारण दिया कि उसका 4 स्लश का जो ऑर्डर था वो ज्यादा ही ठंडा हो चुका था. मालिक ने मैन्चेस्टर ईवनिंग न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि स्लश ठंडी ड्रिंक होती ही है. आप किसी को कम ठंडा या गर्म स्लश नहीं बेच सकते. ऐसे में भी लोग पैसे वापिस मांगने लगते हैं, जो गलत है.

