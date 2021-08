कोबरा का वीडियो शेयर कर IFS अधिकारी ने लिखा- 'क्यूट'; लोगों ने कहा- 'इतने ही क्यूट हैं तो पाल लीजिए!'

सांप (Snake) का नाम सुनते ही लोगों की डर (Fear) से हालत खराब हो जाती है. दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सांप से इतना डरते हैं कि अगर वो टीवी में भी सांप को देख लें तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है. सोशल मीडिया पर अक्सर कई सांप से जुड़े वीडियोज वायरल होते रहते हैं. जिनपर अधिकतर लोग अपने विचार प्रकट करते हुए अपने डर के बारे में बताते हैं मगर एक भारतीय वन सेवा (Indian Forest Servies) के अधिकारी को सांपों से डर नहीं लगता. यहां तक कि वो उन्हें ‘क्यूट’ (Cute) समझते हैं!

ट्विटर पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी परवीन कासवान (Parveen Kaswan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर जानवरों से जुड़े वीडियोज (Animal Videos) और फोटोज को पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कई सांप (Snake Video) नजर आ रहे हैं. ये सारे सांप कोबरा (Cobra) हैं. इन सापों का वीडियो शेयर करते हुए परवीन कासवान ने कैप्शन में लिखा- “ये क्यूट कोबरा. इनके अंडों को हमारे वॉलेंटियर ने सुरक्षित बचाया था और 50 दिन के बाद ये सांप अपने अंडों से बाहर निकल आए हैं. इन्हें अब जंगल में छोड़ दिया गया है.” इस ट्वीट के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और बताया कि ये मोनोक्लेड कोबरा (Monocled Cobra) की प्रजाति है. वीडियो में ढेर सारे सांप एक कंटेनर में बाहर निकलने की कोशिश करते देख रहे हैं. ये सांप एक दूसरे से लिपटे दिख रहे हैं. परवीन के इस वीडियो को 2 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं जबकि 170 के कीरब लोगों ने वीडियो रीट्वीट किया है.

These cute cobras. Eggs were rescued by our volunteer & after 50 days they are out. Released in wild !! pic.twitter.com/Uuzx2rPQad

— Parveen Kaswan (@ParveenKaswan) August 24, 2021