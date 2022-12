IFS अफसर द्वारा शेयर किया गया लकड़ी का वीडियो क्यों हो रहा वायरल? गौर से देखने पर पता चलेगा राज!

सोशल मीडिया पर अजबगजब वीडियोज का भंडार होता है. अक्सर लोग यहां ऐसी चीजें शेयर कर देते हैं जो या तो बेहद अजीबोगरीब होती हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता या फिर इतनी अनोखी होती हैं जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पहले तो आपको विचित्र लगेगा, आप उसपर सवाल खड़े करेंगे पर बाद में जब आपको उसका राज पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे! इस वीडियो को एक IFS अधिकारी (IFS officer stick video) ने शेयर किया है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी परवीन कासवान (Parveen Kaswan video) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो जानवरों और पर्यावरण से जुड़े रोचक पोस्ट शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो एक लकड़ी का है. ये लकड़ी (insect look like stick video) किसी जंगली इलाके में नजर आ रही है. आपको लगेगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है क्योंकि ऐसे इलाकों में तो हजारों लकड़ियां नजर आ जाती हैं, पर सच तो वीडियो का कुछ और ही है.

The unbelievable camouflage. This is their own defence mechanism. pic.twitter.com/52oHaozIw6

