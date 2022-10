IFS अधिकारी ने विचित्र जीव का वीडियो शेयर कर लोगों से पूछा नाम, खबरों में भी छाया है ये जानवर!

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में अभी भी लोगों को कम ही जानकारी है. शेर, हाथी, घोड़ा आदि जैसे जानवर तो खूब दिख जाते हैं और उनके बारे में लोगों को सब कुछ पता हो जाता है मगर कुछ जीव ज्यादा नजर में नहीं आते इसलिए लोग उनसे अंजान होते हैं. ऐसे ही एक जीव (weird animal in hands of man video) इन दिनों खबरों में है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिय पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान (Parveen Kaswan IFS) अक्सर अपने ट्विटर पर जानवरों से जुड़े रोचक पोस्ट शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक व्यक्ति अपने हाथों में एक तरह के दो जीवों (weird animal with large eyes in news) को अपने दोनों हाथों में पकड़े नजर आ रहा है. उनकी आंखें काफी बड़ी और कद छोटा है. देखने में वो किसी चमगादड़ जैसे लग रहे हैं मगर उनके पंख नहीं हैं. इस वीडियो के साथ परवीन ने पूछा- “क्या आप इस जानवर के बारे में बता सकते हैं और ये भी कि ये न्यूज में क्यों हैं?”

Do you know what animal are these. And why they are in news recently. pic.twitter.com/Ryt4N7l5Dl

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 13, 2022