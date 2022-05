जब तेंदुए से हुआ जंगल विभाग के अधिकारी का सामना, फोटो शेयर कर कहा- 'एक दूसरे के साथ बिताया काफी समय!'

जंगल में जाने वाला कोई भी इंसान भले ही ये दावा कर ले कि उसे जंगल घूमने में मजा आया और उसने अच्छा वक्त बिताया मगर सच तो ये है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बना ही रहता है. डर इस बात का कि कहीं उनकी मुलाकात ऐसे जंगली जानवरों से ना हो जाए जिससे उनकी जान को खतरा हो. हाल ही में फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उनकी मुलाकात एक तेंदुए (IFS officer spotted leopard in rest house) से हो गई. वो भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में.

भारतीय वन सेवा के अधिकारी आकाश दीप बधावन (Akash Deep Badhawan) ने हाल ही में अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने चौंकाने वाली घटना (Leopard spotted in rest house of jungle) का जिक्र किया है जो उनके साथ हाल ही में घटी. इस घटना को देखकर आपके दिमाग में ये खयाल जरूर आएगा कि असल में जंगली जानवर हमारे घरों में नहीं घुसे हैं, हम उनके घरों में घुस गए हैं.

Like a Ruskin Bond story, met this one outside a Forest Rest House and we spent a good amount of time in each other’s company last night. So much wildlife history in the walls of these 120 plus years old FRH of Katarniaghat pic.twitter.com/IbIDz7pRfw

— Akash Deep Badhawan, IFS (@aakashbadhawan) May 11, 2022