सियाचिन में भारत के जवानों ने फहराया तिरंगा, आनंद महिंद्रा ने किया जज्बे को सलाम! वीडियो वायरल

आज भारत आजादी (Independence Day 2022) की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस मौके पर देश के कोने-कोने में जश्न का माहौल है और लोग तिरंगा फहरा रहे हैं. इस साल भारत ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था जिसमें लोगों ने जमकर हिस्सा लिया और अपने घरों में भी तिरंगा फहराया. मगर देश के जांबाज जवान भी पीछे नहीं हैं. जहां लोगों ने अपने घरों में झंडा फहराया, वहीं जवानों ने सरहदों पर झंड़ा ऊंचा कर के भारत का नाम बुलंद किया. दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि यानी सियाचिन (Soldiers hoist National Flag in Siachen) में भी जवानों ने झंडा फहराकर 15 अगस्त का जश्न मनाया. इसका वीडियो वायरल (Anand Mahindra Siachen Flag Hoisting video) हो रहा है.

भारत के जाने-माने इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra tweet) अक्सर देश की खूबसूरती और विविधता से जुड़े पोस्ट ट्विटर पर शेयर करते रहते हैं. आज उन्होंने एक दिल छू लेने वाला पोस्ट किया है जो सियाचिन ग्लेशियर (Tiranga in Siachen glacier) से है. इस वीडियो को देखकर आपको एहसास होगा कि देश भक्ति और देश के प्रति प्यार के असली मायने क्या होते हैं. वीडियो में देश के सैनिक बेहद दुर्गम परिस्थिति में तिरंगा फहराते और अपनी जिम्मेदारी संभालते नजर आ रहे हैं.

This is how I want to remember the 75th anniversary of our Independence. Not just because they are soldiers but because they represent Indians who brave all odds, aim to rise to the top and never give up. pic.twitter.com/c0OzQnd2e3

— anand mahindra (@anandmahindra) August 15, 2022