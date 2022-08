VIDEO: पाकिस्तानी संगीतकार ने भारत को दी स्वतंत्रता दिवस की खास बधाई! 'रबाब' पर बजाया राष्ट्रगान

भारत आज स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2022) के जश्न में डूबा है और अन्य देशों के लोगों से भी हमें बधाइयां मिल रही हैं. कोई सोशल मीडिया पर लिखकर बधाई दे रहा है तो कोई अपनी फोटो और वीडियोज पोस्ट कर के. भारत सरकार के ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) अभियान से इस बार देश में अलग जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है. इस उत्साह में जब पड़ोसी मुल्क के लोग भी बधाई दे दें तो ये उत्साह बढ़ जाता है. हाल ही में एक पाकिस्तानी संगीतकार (Pakistani Rabab player play Jana Gana Mana) ने खास वीडियो शेयर कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है जो खूब वायरल हो रहा है.

स्कूपवूप वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के खायबर पख्तूनख्वा प्रांत (Khyber Pakhtunkhwa province) के रहने वाले पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के विद्यार्थी सियाल खान (Siyal Khan) एक रबाब वादक (Rabab player) है. आपको बता दें कि रबाब, संतूर की तरह का एक वाद्य यंत्र (musical instrument) है. इसी का इस्तेमाल कर के सियाल ने भारत के राष्ट्रगान (Pakistani musician play Indian National Anthem on Rabab) की धुन को बजाया है. इस कारण से भारतीय लोग भी उनके इस वीडियो की खूब सराहना कर रहे हैं.

Here’s a gift for my viewers across the border. 🇵🇰🇮🇳 pic.twitter.com/apEcPN9EnN

— Siyal Khan (@siyaltunes) August 14, 2022