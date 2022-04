VIDEO: भारतीय सेना के जवान ने सांस रोककर पार कर ली कीचड़ से भरी सुरंग! कारनामा देख रह जाएंगे दंग

सैनिकों जैसी सहनशीलता और हिम्मत शायद ही किसी में होती है और अगर सैनिक भारतीय (Indian Army training video) हो तो फिर उसके पराक्रम के बारे में कुछ भी कहना कम ही होगा. सैनिक जिस निडरता से हमारी रक्षा करते हैं वो काबिल-ए-तारीफ है मगर इस निडरता और कौशल को हासिल करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करती पड़ती है. उनकी ट्रेनिंग देखकर तो अच्छे-अच्छे लोग हैरान रह जाएंगे. हाल ही में एक सैनिक का ट्रेनिंग (Indian soldier crossed mud filled tunnel in training) करते हुए वीडियो काफी चर्चा में है जिसे देखकर आपको उन्हें सैल्यूट करने का मन करेगा.

आईएएस अधिकारी अवनीश शरण (Awanish Sharan) अक्सर अपने ट्विटर पर हैरान करने वाले वीडियोज को पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सेना के जवानों की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग (Army training video) नजर आ रही है. बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी को ये ट्रेनिंग (Indian soldier cross muddy tunnel) मुश्किल लग सकती है मगर सैनिकों के अंदर का जोश और उत्साह देखकर लग रहा है जैसे उनके लिए ये बच्चों का खेल है.

Incredible Toughness. These are our real Heroes.🇮🇳 pic.twitter.com/fA9BdwaTer

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) April 18, 2022