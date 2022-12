भारतीय युवक ने बना दी 6 सवारी वाली अनोखी इलेक्ट्रिक बाइक! आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर की तारीफ

कहते हैं, ‘आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है’ और जब किसी के पास आवश्यकता होने के साथ-साथ संसाधनों की कमी भी हो, तो वो अभाव में भी ऐसे आविष्कार कर देता है कि दुनिया देखती ही रह जाती है. ऐसा ही एक भारतीय युवक और उसके साथियों ने किया. इन दिनों एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने एक अनोखी इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है जिसपर एक साथ 6 लोग बैठकर सवारी (Indian boy make electric bike for 6 people) कर सकते हैं.

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra video) भारतीय प्रतिभा को हमेशा बढ़ावा देते हैं और आम लोगों से जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक युवक का वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो खास तरह की बाइक-ऑटो रिक्शा चलाता दिख रहा है. आप इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक बाइक या ऑटो रिक्शा (electric bike cum auto rickshaw video) भी कह सकते हैं क्योंकि इसपर एक साथ 6 लोग बैठ सकते हैं. आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर कहा, “छोटे-मोटे बदलावों के बाद इस गाड़ी को ग्लोबल स्तर पर काम में लाया जा सकता है. यूरोप के भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट पर गाड़ी को टूर बस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. मैं हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट के आविष्कारों को देखकर हैरान हो जाता हूं.”

With just small design inputs, (cylindrical sections for the chassis @BosePratap ?) this device could find global application. As a tour ‘bus’ in crowded European tourist centres? I’m always impressed by rural transport innovations, where necessity is the mother of invention. pic.twitter.com/yoibxXa8mx

— anand mahindra (@anandmahindra) December 1, 2022