भारतीय युवतियों ने अमेरिका की सड़कों पर किया ऐश्वर्या राय के गाने पर डांस, तारीफ के काबिल है परफॉर्मेंस

भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, भारतीय सिनेमा को लेकर उनका प्यार हमेशा बरकरार रहता है. आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिनमें लोग विदेशों में भी भारतीय सिनेमा का प्रचार करते नजर आ जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 4 युवतियां अमेरिका की सड़कों पर ऐश्वर्या राय बच्चन (Indian origin girls dance on Aishwarya Rai Bachchan Song) के गाने पर कमाल का डांस करती दिखाई दे रही हैं.

इंस्टाग्राम यूजर @eshhpat एक डांसर हैं और साथ में डेंटिस्ट भी हैं. वो देसी शफल नाम के एक डांस ग्रुप की सदस्य भी हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपनी डांसिंग पार्टनर्स के साथ अमेरिका के टाइम्स सक्वायर (Girls dance on Barso Re Megha in Times Square, New York) पर डांस करती नजर आ रही हैं. चारों युवतियों ने ऐश्वर्या राय बच्चन के गाने पर डांस किया है.

View this post on Instagram A post shared by eshhpat (@eshhpat)



टाइम्स स्क्वायर पर युवतियों ने किया डांस

वीडियो के कैप्शन के अनुसार टाइम्स स्क्वायर पर बारिश हुई तो उन्होंने गुरू फिल्म के गाने बरसो रे मेघा पर कमाल का परफॉर्मेंस बीच सड़क पर दिया. उनके डांस मूव और स्टाइल कमाल के लग रहे हैं. चारों की कोरियोग्राफी देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सड़क पर ये खास परफॉर्मेंस देने की लंबे वक्त से तैयारी की है. ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. इसे 13 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. भारतीय गानों पर अक्सर डांस कर वीडियो शेयर करने वाले विदेशी शख्स रिकी पॉन्ड ने कमेंट कर लिखा कि उन्हें ये परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और वो भी ऐसा कुछ कर के लड़कियों को टैग करेंगे. कई लोगों ने तो अपने दोस्तों को भी टैग कर लिखा कि उन्हें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए. एक ने कहा कि वीडियो इतना बढ़िया है कि वो इसे बार-बार देख रहा है. एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि वो भी युवतियों के साथ टाइम्स स्क्वायर पर डांस करना चाहता है.

