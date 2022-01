2 राज्यों में बंटा है भारत का अनोखा रेलवे स्टेशन, 1 स्टेट में है टिकट काउंटर तो दूसरे में बाथरूम!

अतुल्नीय भारत (Incredible India) सिर्फ कहने के लिए ही नहीं है. भारत सच में अतुल्नीय है क्योंकि यहां कई ऐसी चीजें (Amazing Things in India) हैं जिसकी तुलना किसी दूसरे देश से नहीं की जा सकती है. हैरान करने वाली जगह, हैरतंगेज लोग और चौंकाने (Shocking Things in India) वाली मान्यताओं ने भारत को एक बेहद खास देश बनाया है. आज हम आपको भारत के एक रेलवे स्टेशन से जुड़ी खास बात बताने जा रहे हैं. जिस रेलवे स्टेशन की हम बात कर रहे हैं वो 1 नहीं 2 राज्यों (Indian Railway Station Divided in 2 states) का हिस्सा है.

शायद आपने कभी ऐसा रेलवे स्टेशन ना देखा हो मगर भारत पश्चिमी कोने में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो दो राज्यों (Railway station in 2 states) में शामिल है. इस अनोखे रेलवे स्टेशन का नाम है नवापुर रेलवे स्टेशन (Facts about Navapur railway station). नवापुर, महाराष्ट्र के नंदुरबर जिले में आता है मगर इसका जो रेलवे स्टेशन है वो महाराष्ट्र के साथ-साथ गुजरात (Railway Station on Maharashtra and Gujarat Border) का भी हिस्सा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर इस स्टेशन को बीचोंबीच से काटता है.

स्टेशन का 500 मीटर गुजरात में है और बाकी 300 मीटर महाराष्ट्र में है. (फोटो: Twitter/@arvindvarchaswi)

लकड़ी की एक बेंच को दो राज्यों में बांट देता है बॉर्डर

सबसे मजेदार बात ये है कि प्लेटफॉर्म पर जिस जगह से बॉर्डर गुजरता है, वहीं एक लकड़ी की बेंच (Maharashtra Gujarat Border Cross Through a Bench) मौजूद है. दोनों राज्यों की सीमा इस बेंच को भी बांटते हुए गुजरती है. जिसका अर्थ है कि आधी बेंच महाराष्ट्र में है जबकि आधी बेंच गुजरात (Half Bench in Maharashtra other half in Gujarat) का हिस्सा है. इसके अलावा स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर खड़े होने वाली अन्य चीजों का भी राज्यों के हिसाब से बंटवारा हो चुका है.

4 भाषाओं में होती है अनाउंसमेंट

साल 2018 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बेंच की एक फोटो ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा था- “राज्यों के कारण जुदा मगर रेलवे के कारण एकजुट.” इसके साथ उन्होंने नवापुर स्टेशन के बारे में जानकारी दी थी. आपको बता दें कि ये रेलवे स्टेशन 800 मीटर की लंबाई में है जिसमें से 500 मीटर गुजरात में है और बाकी 300 मीटर महाराष्ट्र में है. यही कारण है कि इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की अनाउंसमेंट अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी और गुजराती में होती है. टिकट काउंटर और रेलवे पुलिस का स्टेशन महाराष्ट्र के नंदुरबर जिले में है जबकि स्टेशन मास्टर का ऑफिस, वेटिंग रूम और वॉशरूम गुजरात के तापी जिले में आता है.

नवापुर स्टेशन भारत में इकलौता ऐसा स्टेशन नहीं हो जो 2 राज्यों में आता है. (फोटो: Twitter/@Narendra_IRTS)

अलग-अलग भागों में अलग चीजों पर है प्रतिबंध

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्टेशन पर राज्यों के प्रतिबंध से जुड़े नियम भी लागू होते हैं. यानी गुजरात वाली साइड पर शराब पीने पर प्रतिबंध है जबकि महाराष्ट्र वाली साइड पर पान-मसाला और गुटका बैन है.

भारत में इस तरह के और भी हैं स्टेशन

नवापुर इकलौता ऐसा स्टेशन नहीं है जो दो अलग राज्यों में है. भवानी मंडी (Bhawani Mandi Railway Station) रेलवे स्टेशन का एक भाग मध्य प्रदेश के मंदसौर में है जबकि दूसरा राजस्थान के झालावार में है.

