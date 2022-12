VIDEO: यात्री के हाथ पर लगी चोट तो एयर होस्टेस ने लगाया मरहम, लोगों ने कहा- 'ऐसे तो घरवाले भी ध्यान नहीं रखते'

प्लेन में यात्रा करने के दौरान ये मुमकिन नहीं है कि व्यक्ति छोटी-छोटी चीजों के लिए खुद ही पूरे कैबिन में टहलता रहे, ऐसे में लोगों की मदद के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए विमानों में फ्लाइट अटेंडेंट्स मौजूद होते हैं. उनका काम ही है दूसरों की देखभाल करना और उनकी जरूरत का ध्यान रखना. पर वो लोग कई बार मानवता के नाते अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर भी यात्रियों की मदद कर देते हैं. ऐसे में उनकी तारीफ होना तो लाजमी है. इसी वजह से इन दिनों इंडिगो एयरलाइन्स की एक एयरहोस्टेस (Indigo airline air hostess) की खूब तारीफ हो रही है जो यात्री को मरहम लगाती नजर आ रही है.

ट्विटर यूजर इरफान अंसारी ने हाल ही में एक वीडियो (air hostess medical help to passenger) ट्वीट किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस वीडियो में एक एयर होस्टेस की कर कर्मनिष्ठता देखने को मिल रही है. यूं तो एयरलाइन कंपनी में काम करने वाला पूरा ही स्टाफ हमारे लिए हमेशा हाजिर होता है, पर कुछ-कुछ लोगों के द्वारा किया गया काम लोगों के दिलों को छू जाता है, जैसे इस एयर होस्टेस के द्वारा की गई मदद लोगों को भा गई.

Dear @IndiGo6E Please reward the both cabin crew, I know its there job but the way they treated i believe our own relative also will not take care the way they did, Salute, Big respect to the girls and @IndiGo6E @DGCAIndia pic.twitter.com/m1WmdEVa69

— Irfan Ansari (@irfanhasan1986) December 28, 2022