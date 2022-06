VIDEO: 14 फीट लंबे मगरमच्छ से अकेले भिड़ गया शख्स, सिर्फ रस्सी के सहारे 'दैत्य' को दी मात!

मगरमच्छ चाहे टीवी पर दिख जाए या किसी जू के बंद पिंजड़े में, उन्हें देखकर डर तो लग ही जाता है. कोई भी इस विशाल दैत्य से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि वो बेहद गुस्सैल होते हैं और इंसानों पर भी हमला करने के बारे में नहीं सोचते. आपने सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियोज देखे होंगे जिसमें वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट या क्रोकोडाइल एक्टिविस्ट इस जीव को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं. मगर जो काम वो 4-5 लोग मिलकर करते हैं, वही काम हाल ही में इंडोनेशिया के शख्स (Indonesia man caught 14 feet long crocodile) ने अकेले कर दिखाया है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया के अंबाऊ इंडाह (Ambau Indah, Indonesia) इलाके के गांव में एक हैरान करने वाली घटना हाल ही में घटी. यहां 14 फीट लंबा एक विशाल मगरमच्छ (14 feet long crocodile) बीते दो दिनों से टहलता नजर आ रहा था. इस कराण से गांव (Crocodile in Indonesia) के लोग धान के खेतों में आराम से काम नहीं कर पा रहे थे. मगर उसमान नाम के एक शख्स ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया.

An Indonesian villager caught a 13-foot-long crocodile with a rope over fears it could threaten the life and livelihoods of himself and his neighbors in Indonesia. #buton #indonesia #crocodile #anews pic.twitter.com/9oxdBi2Ssm

— ANews (@anews) June 27, 2022