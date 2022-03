आलमारी ठीक करने के लिए हर घंटे लेती हैं 4500 रु., बड़े-बड़े सेलेब्रिटी को सीखाती हैं ‘Arrangement’ के गुर

घर का हर कोना सुव्यवस्थित और सुसज्जित रहे तो सिर्फ घर में रहना अच्छा लगता है बल्कि सबकुछ अरेंज देखकर दिमागी तौर पर भी शांति मिलती है. जिसका फायदा जीवन के हर मोड़ पर मिलता है. सोचने समझने की क्षमता बेहतर होने लगती है. व्यवस्थित रहना तो सभी को पसंद होता है लेकिन ऐसा करने की क्षमता, समझ और काबिलियत सबने नहीं होती. इसलिए लोग ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो इस महत्वपूर्ण काम में मदद कर सके.

हिचिन, हर्ट्सो की रहने वीली 35 साल की लुसी मैनसे (Lucy, from Hitchin, Herts) ऐसी ही महिला हैं जिन्होंने लोगों के घर, आलमारी, रसोई और जीवन को व्यवस्थित रखने का बीड़ा उठाया और आज वो अपने काम के लिए एक-एक घंटे के 4,500 रु. चार्ज करती हैं. आज शहर के बड़े-बड़े सेलेब्रिटी उनके क्लाइंट्स हैं और उनके काम को बेहद पसंद करते हैं. पूर्व टीचर लूसी के लिए साफ-सफाई और अरेंजमेंट करना फुल टाइम जॉब बन गया (Tidying up is now a become a full-time job for former teacher Lucy Mansey).

सौ.इंस्टाग्राम: सेलेब्रिटी तमज़िन ओथवेट के घर को अरेंज करने के बाद इसे फुल टाइम जॉब बना लिया

चमकते सितारों का घर चमकाती हैं ‘Lucy’

लूसी अब तक रियलिटी टीवी के मिल्ली मैकिंटोश, प्रस्तोता एंजेला स्कैनलॉन, कॉमेडियन मो गिलिगन और अभिनेत्री तमज़िन ओथवेट (Reality TV’s Millie Mackintosh, presenter Angela Scanlon, comedian Mo Gilligan and actress Tamzin Othwaite) समेत सैकड़ों लोगों के घर अरेंज करने में मदद कर चुकी हैं (Helped arrange the homes of hundreds of people). सभी उनके काम, क्वालिटी और और सीमित समय में सबकुछ व्यवस्थित कर लेने की कला के कायल हो गए हैं. वो न सिर्फ कपड़ों की आलमारी और बच्चों के कमरे अरेंज और डिज़ायन करती हैं बल्कि किचेन और घर के कोने-कोने को सजाकर शानदार कर देती हैं. लूसी प्रोफेशनल ऑर्गनाइज़र बनने से पहले एक टीचर थी. पैनडेमिक में उन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया और बड़े-बड़े सितारे उनके मुरीद बन गए.

बचपन के शौक को बनाया करियर

लूसी ऑर्गनाइज़िंग के अलावा अरेंजमेंट्स के गुर भी सीखाती हैं. वो बताती हैं कि उन्हें ऑर्गनाइज़ रहने और ऑर्गनाइज़ करने का बचपन से शौक था अब उन्हें ये सोचकर ताज्जुब होता है कि उनका शौक उनका व्यवसाय बन चुका है. उनके मुताबिक अरेंज ढ़ंग से रहने पर दिमाग भी शांत रहता है. जिससे हर काम करने में शांति, सुकून और तसल्ली मिलती है. घर ऑर्गनाइज़ करने के एवज़ में लूसी प्रति घंटे करीब 4500 रुपए चार्ज करती हैं. लूसी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि तमज़िन (Tamzin) की अलमारी को करने में आठ घंटे लगे. उन्होंने अपनी जगह को पूरी तरह रिअरेंज करने को कहा था, तभी इन्होंने अलमारी व्यवस्थित (wardrobe edit)करने का काम शुरु किया.

