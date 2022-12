Viral Video: हिरण की होशियारी कर देगी हैरान! बड़ी सींघ बन रही थी रास्ता पार करने में बाधा, ऐसे निकाला हल

इंसान को अक्सर लगता है कि वो सबसे चालाक जीव है और उससे ज्यादा होशियार या दिमाग वाला इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई जीव नहीं है. पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती है. दरअसल, इंसान की ही तरह अन्य जीव भी बेहद दिमागदार होते हैं और अपने-अपने स्तर पर होशियारी का प्रदर्शन करते रहते हैं. इन दिनों एक हिरण का वीडियो वायरल (deer trying to escape video) हो रहा है जिसमें उसकी अक्ल का अनोखा नमूना देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में हिरण गेट पार कर के रास्त पर आगे बढ़ते दिख रहा है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (deer carefully maneuvers its antlers video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक हिरण बंद गेट को पार करने की कोशिश में नजर आ रहा है. हैरानी की बात ये है कि हिरण उस बंद गेट को भी इतनी सूझबूझ से पार करता है कि देखने वाले भी हैरान हैं.

This deer carefully maneuvers its antlers to walk under a gate. pic.twitter.com/2YEYKpIspf

— Fascinating (@fasc1nate) December 29, 2022