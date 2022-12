पहाड़ से गिरकर 300 फीट गहरी खाई में जा फंसी कार! iPhone 14 की वजह से बच गई दो लोगों की जान

तकनीक का जैसे-जैसे विकास हो रहा है, इंसानों की जिंदगी उतनी आसान होती जा रही है. बढ़ते वक्त के साथ हमारे इस्तेमाल में आने वाले गैजेट में खास बदलाव हो रहे हैं जिससे उन्हें आसानी से और सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके. ऐसे ही बदलाव स्मार्टफोन्स में भी किए जा रहे हैं. मार्केट में अलग-अलग ब्रांड के फोन उपलब्ध हैं मगर एपल कंपनी और इसके ग्राहकों का मानना है कि आईफोन सबसे अच्छा स्मार्टफोन है. अब ये तो उसके यूजर्स बेहतर बता सकते हैं मगर हाल ही में आईफोन 14 फोन (iPhone 14 save life in California) ने एक ऐसा कमाल किया है जिससे दो लोगों की जान बच सकी है जो मौत के मुंह में लगभग जा चुके थे.

रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के कैलिफोर्निया में आईफोन 14 (iPhone 14 SOS feature) ने दो लोगों की जान बचा ली. आपको लगेगा कि आखिर फोन से ऐसा कर पाना कैसे मुमकिन है. पर ये बिल्कुल सच है, चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है. दरअसल, इसी साल सितंबर के महीने में एपल ने अपना आईफोन 14 लॉन्च किया था जिसमें इमर्जेंसी एसओएस सैटेलाइट कनेक्टिविटी (Emergency SOS Satellite Connectivity) फीचर है. इसी फीचर की वजह से 300 फीट गहरी खाई में गिरे लोगों की जान बच पाई है.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service

This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V

— Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) December 14, 2022