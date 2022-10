भूत जैसी शक्ल वाली महिला ने जेल से निकलते ही लोगों को दिखाया असली चेहरा! बताया वायरल फोटो का राज

सोशल मीडिया पर हमें हर चीज को सच नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि यहां लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. कोई अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को बताकर ही खुश होना चाहता है वहीं कोई अजीबोगरीब हरकत कर के प्रसिद्ध हो जाता है. कुछ वक्त से एक महिला अपने चेहरे की वजह से फेमस हो रही थी. ईरान की इस महिला (Iran woman zombie look) को एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जैसा चेहरा चाहिए था, तो उसने प्लास्टिक सर्जरी (Iran woman plastic surgery) करवा ली मगर सर्जरी की वजह से चेहरा बर्बाद हो गया और वो भूत लगने लगी. पर अब महिला ने अपने चेहरे से जुड़ा बड़ा राज खोल दिया है.

ईरान की रहने वाली 21 साल की सहर तबर (Sahar Tabar) तब सोशल मीडिया पर फेमस हो गईं जब उन्होंने अपनी डरावनी (horrific photos of Iranian woman) फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया. साल 2019 में उन्होंने अपनी खौफनाक फोटोज पोस्ट कीं जिसमें उनका चेहरा किसी भूत जैसा लग रहा था. दरअसल, वो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली (Woman wanted to look like Angelina Jolie) जैसा चेहरा चाहती थीं. उस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि एक्ट्रेस जैसा चेहरा पाने के लिए उन्होंने काफी सर्जरी करवाई है पर वो बिगड़ गई. हालांकि, उनका ये दावा गलत निकला और लोगों को गुमराह करने के अपराध में उन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार कर लिया गया था. उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी.

गिरफ्तार हो गई थी सहर, 14 महीने बाद हुई रिहा

रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दिनों जब महसा अमिनी की मौत हुई तब सहर को भी छुड़ाने की मांग होने लगी. कई एक्टिविस्ट ने रिहाई की मांग करते हुए कहा कि वो 19 साल की थीं जब उनके एक मजाक को गलत समझ लिया गया. उनकी मां रोती हैं और बेटी को छोड़ने की भीख मांगती हैं. दबाव में अब सहर को रिहा कर दिया गया है और अब जाकर उन्होंने लोगों को अपना असली चेहरा दिखाया है जो वायरल फोटोज से काफी अलग और खूबसूरत है.

फोटोशॉप का नतीजा थीं तस्वीरें

एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में सहर ने कहा कि उन्होंने नोज़ जॉब, लिप फिलर, लिपोसक्शन जैसे कुछ प्रोसीजर करवाए हैं पर जो फोटोज वायरल हो रही थीं वो असल नहीं थीं बल्कि फोटोशॉप का नतीजा था. उन्होंने सिर्फ फेमस होने के लिए ऐसा मेकअप किया था. सहर का असली नाम Fatemeh Khishvand है जिन्होंने कहा कि उनके लिए एक्ट्रेस बनकर फेमस होने से ज्यादा आसान मेकअप कर के फेमस होना था इसलिए उन्होंने इस रास्ते को चुना.

