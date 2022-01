60 नौकरियों के लिए आवेदन कर रही थी महिला, मेल पर CV की जगह भेज दी हैरान करने वाली चीज!

हर कोई जानता है कि बढ़ते कंप्टीशन के बीच नौकरियां मिलना कितना मुश्किल हो गया है. इस वजह से कोई भी कैंडिडेट नौकरी पाने की हर संभव कोशिश करता है. अब ऑफिसेज में जाकर बायोडाटा या सीवी देने के बजाए लोग ई-मेल (Sending CV on e-mail) के जरिए ही सीवी भेज देते हैं. मगर कई बार सीवी भेजने के दौरान गलतियां भी हो जाती हैं. कभी-कभी मेल बिना अटैचमेंट (Sending Wrong Attachment on CV) के चला जाता है तो कभी गलत डॉक्यूमेंट को अटैच कर भी लोग भेज देते हैं. हाल ही में एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ. उसने नौकरियों के लिए मेल किया मगर उसने ध्यान ही नहीं दिया की सीवी (Woman Send Periods Tracker instead of CV to 60 jobs) समझकर जिस डॉक्यूमेंट को वो भेज रही है, असल में वो क्या है.

आयरलैंड के डबलिन (Dublin, Ireland) की रहने वाली 23 साल की एशले कीनन (Ashleigh Keenan) ने अपने ट्विटर पर चौंकाने वाली बात का खुलासा किया जिसने सभी को दंग कर दिया. एशले ने बताया कि जब वो 17 साल की थीं तब वो कई कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई करती थीं मगर उन्हें कहीं से भी कॉल नहीं आई. वो इस बात से हैरान थीं.

I will never forget applying for jobs when I was 17 for months and never hearing anything back only to realise about 60 applications later I was attaching my period tracker and not my CV 🙂

— Ashleigh Keenan🌸 (@AshleighKeenan) January 19, 2022