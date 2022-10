घर की सीढ़ी पर लगी रेलिंग में महिला को दिख गया इंसान का चेहरा! किया ऐसा दावा कि उड़ने लगा मजाक

इंसान के अंदर का विश्वास कब अंधविश्वास में बदल जाए, कोई नहीं कह सकता. हर किसी को लगता है कि वो जो भी सोचता है वो सही है. दुनिया को देखने का उनका नजरिया वाजिब है मगर बड़ी आबादी को सिर्फ मूर्खता ही लगती है. आपको हमारी कही ये बात तभी समझ आएगी जब आप आयरलैंड की एक महिला के द्वारा किए गए विचित्र दावे के बारे में सुनेंगे. उसे घर की सीढ़ियों पर लगी रेलिंग (Woman saw face of saint on stairs railing) पर इंसान का चेहरा दिख गया. उसने जिस व्यक्ति का चेहरा होने का दावा किया, उसे जानकर लोग उसका मचाक उड़ाने लगे.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड (Ireland woman face on wooden stairs) की रहने वाली 80 साल की महिला के (Kay) ने बताया कि हाल ही में उनके घर पर लगी सीढ़ियों में नई रेलिंग (wooden banisters) लगाई जा रही थीं जो लकड़ी की बनी थीं. लोग उसे लगा रहे थे और उनके पति उनकी मदद कर रहे थे. पति रेलिंग की घिसाई कर रहे थे कि तभी उनका ध्यान लकड़ी पर बने एक डिजाइन पर गया. उन्होंने तुरंत साथ में काम कर रहे व्यक्ति को दिखाया तो उसने देखते ही दावा किया कि वो रोमन कैथोलिक चर्च (Roman Catholic Church) के इटैलियन संत पाड्रे पियो (Padre Pio) हैं. संत का निधन 81 साल की उम्र में 1968 में हुआ था और उन्हें मरने के बाद संत की मान्यता 2002 में दी गई थी.

ट्विटर पर महिला के दावे का मजाक उड़ रहा है. (फोटो: Twitter/@rteliveline)

लकड़ी की रेलिंग पर दिखा चेहरा

महिला ने बताया कि 1990 के दशक में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था. उस वक्त उन्होंने संत को मानना शुरू किया था. उनका ऑपरेशन सफल रहा और उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी तबीयत संत के आशीर्वाद से ही ठीक हुई है. जब उन्होंने लकड़ी की फोटो खींचकर अपने दोस्तों को दिखाया तो वो भी हैरान हुईं और उसे संत ही माना. मगर जब ये फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तो महिला का मजाक उड़ने लगा.

उड़ने लगा मजाक

एक रेडियो प्रेजेंटर ने इस फोटो को अपने ट्विटर पर पोस्ट किया और बताया कि कैसे महिला को संत का चेहरा दिखा. एक ने मजाक में लकड़ी की फोटो पर सफेद दाढ़ी जोड़ दी. जबकि एक ने जमीन की फोटो पोस्ट कर कहा कि उसे जीज़स क्राइस्ट की तस्वीर कालीन पर दिखी थी. एक ने तो रेडियो प्रेजेंटर की ही फोटो बना दी. एक ने कहा कि फोटो को उल्टा कर दो तो वो कोई एक्ट्रेस लगेगी. अब ये तो मजाक की बात हो गई लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि निर्जीव चीजों में क्यों नजर आते हैं इंसान जैसे चेहरे? तो आप यहां से जान सकते हैं क्योंकि बेहद अनोखा है इसके पीछे का कारण!

