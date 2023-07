IRS अफसर ने शेयर की UPSC मेंस की अपनी मार्कशीट, कहा- 'जीवन की अमूल्य संपत्ति!' जानें कितने मिले थे अंक

दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं की अगर लिस्ट बनाई जाए तो यूपीएससी की परीक्षा को उस लिस्ट में जरूर शामिल किया जाएगा. लोगों की उम्र बीत जाती है पर उनसे ये एग्जाम नहीं निकल पाता. कड़ी मेहनत और किस्मत का खेल जब साथ काम करता है, तब इस परीक्षा में लोग पास हो पाते हैं. पर क्या आपने सोचा है कि इस परीक्षा में सफल होने वालों की अंक तालिका कैसी दिखती होगी, आखिर उनके अंक कितने होते होंगे! हाल ही में एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS officer UPSC Mains Marksheet) के अधिकारी ने ट्विटर पर अपनी यूपीएससी की मेंस परीक्षा की अंकतालिका को शेयर किया है जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि कितने अंक मिलने पर यूपीएससी क्लियर होता है.

इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी अंजनी कुमार पांडे (Anjani Kumar Pandey UPSC marksheet) ने हाल ही में अपनी यूपीएससी मेंस की मार्कशीट को ट्विटर पर शेयर किया. उन्होंने लिखा- “पुरानी फाइलों के समायोजन के दौरान मिली ज़िंदगी की एक अमूल्य धरोहर. जीवन की अमूल्य निधि. उम्मीदवार याद रखें कि मेन्स यूपीएससी की सफलता की कुंजी है!” उनका ये पोस्ट अब काफी चर्चा में है.

पुरानी फ़ाइलों के समायोजन के दौरान मिली ज़िंदगी की एक अमूल्य धरोहर…

An invaluable asset of life…

Remember Aspirants Mains is the key to UPSC Success… #UPSC #UPSC2023 pic.twitter.com/mjUU8yXae1

