Amul ने लॉन्च की इसबगोल से बनी आइसक्रीम, लोगों ने फ्लेवर को बताया 'आपदा', कहा- 'कब्ज में भी अवसर!'

सूरज आग बरसाए जा रहा है और गर्मी अपने चरम पर है. लोगों को या तो कूलर-एसी में राहत मिल रही है या फिर आइस्क्रीम-कोल्ड ड्रिंक पीकर गर्मी को दूर भगा रहे हैं. मगर इस बीच आइस्क्रीम प्रेमियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर आ गई है जिसे लोगों ने तो आपदा ही बता दिया है. अमुल कंपनी ने आइसक्रीम का एक नया फ्लेवर (Amul new ice cream flavour) लॉन्च किया है जो इतना अजीबोगरीब है कि आपको सुनकर ही उल्टी आ जाएगी.

अमुल इंडिया (Amul India) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो आइस्क्रीम का नया फ्लेवर लेकर आ रहे हैं जो इसबगोल (Isabgol ice cream) के स्वाद का है. जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि इसबगोल प्लांटागो ओवाटा नाम के पौधे का बीज होता है. गेंहू जैसे दिखने वाले इस पौधे में छोटी-छोटी पत्तियां और फूल होते हैं. पौधे की डालियों में जो बीज लगे होते हैं उनपर सफेद रंग का पदार्थ चिपका होता है इसबगोल की भूसी (Psyllium husk) कहते हैं.

इसबगोल से बना दी आइस्क्रीम

इसबगोल कब्ज़, दस्त, मोटापा, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज आदि समस्याओं के लिए बहुत लाभ दायक है. इसे पानी, दूध, दही, के साथ घोंट लिया जाता है. चूंकि ये पाउडर जैसा होता है, इसलिए इसका सेवन करना बहुत ही आसान है. इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता इसलिए ये भी दावा नहीं किया जा सकता कि इसका टेस्ट बेकार है. मगर पेट की समस्याओं से जुड़ी चीज को जब आइक्रीम में डाल दिया जाए तो फिर मजाक बनना तो लाजमी है. जब से अमुल ने बताया कि वो ‘इसबकूल आइस्क्रीम’ ला रहे हैं जिसमें काजू और अंजीर है, तब से ही सोशल मीडिया पर आइक्रीम का मजाक बनना शुरू हो गया है.

