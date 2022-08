पुरातत्व विभाग ने धरती के गर्भ से खोज निकाला 1200 साल पुराना महल! सजावट की वस्तुएं देखकर उड़ गए होश

मानव सभ्यता ने हजारों सालों का सफर तय किया है और हर दौर में आधुनिकता के नए आयामों को छुआ है. दुनियाभर में मौजूद पुरात्व विभाव गुजरे जमाने के उन्हीं आयामों को तलाशने में लगा रहता है. हाल ही में पुरातत्वविदों ने ऐसी चीज खोज निकाली है जिसे देखकर वो भी चौंक गए हैं और जो इंसानी इतिहास के कई पहलुओं से हमें परिचित कराती है. इजरायल में खोजकर्ताओं को धरती (Mansion found in Israel) के गर्भ में एक महल मिला है जो करीब 1200 साल पुराना (1200 year old villa in Israel desert) बताया जा रहा है!



23 अगस्त 2022 को पुरातत्वविदों ने इजरायल (Archaeologists excavate 1200 year old mansion) में राहत (Rahat, Israel) नाम एक शहर में एक पुराना महल खोजा है. आपको बता दें कि ये शहर नेगेव रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से (Southern part of Negev desert) में मौजूद है और ये पहली बार है कि इस हिस्से में ऐसा कोई ढांचा मिला है. इजरायल एंटिक्विटी अथॉरिटी ने दावा किया है कि ये महल 8वीं या 9वीं शताब्दी का होगा जिसे इस्लामिक एरा भी कहते हैं. महल किसी अमीर मुस्लिम परिवार (wealthy muslim family mansion from Islamic era) का बताया जा रहा है.

It takes a villa(ge): A luxury 1,200-year-old mansion was discovered in #Israel’s Negev Desert, complete with a finished basement that most likely belonged to a wealthy landowner during the early Islamic Period. Wow! 🇮🇱 pic.twitter.com/MfVxO7b4gF — StandWithUs (@StandWithUs) August 28, 2022



बेहद खूबसूरत महल को देख चौंके खोजकर्ता

जानकारी के अनुसार महल के बीच में एक आंगन है और उसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं. घर के एक तरफ हॉलवे यानी दालान बना है जो पूरी तरह से मार्बल से बनाया गया है और उसकी जमीन पत्थर की बनी है. दीवारें भी बहुत खूबसूरती से सजाई गई हैं. सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि खोजकर्ताओं को कांच के बर्तन भी यहां से मिले हैं. शानो शौकत देखकर वो यही अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये किसी अमीर मुस्लिम का घर रहा होगा.

सामान ठंडा रखने के लिए बना था बेसमेंट में कमरा

टीआरटी वर्ल्ड वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार पुरातत्व विभाग को पत्थर से बना खुफिया कमरा भी मिला है जो आंगन के नीचे यानी बेसमेंट में बनाया गया है. जानकारों ने अंदाजा लगाया कि इस कमरे में सामान को स्टोर किया जाता रहा होगा और रेगिस्तान के बीच सामानों को ठंडा रखने के काम आता होगा. ठंडा पानी पीने के लिए भी महल में सिस्टर्न बने हुए हैं. शोधकर्ताओं की टीम में से एक माइकल ने एएफपी से बात करते हुए कहा कि इस महल में जो रहता होगा वो जरूर कोई छोटे हिस्से का राजा रहा होगा. उन्होंने बताया कि ऐसे ढांचे इससे पहले कभी नेगेव के इलाके में नहीं मिले हैं. आपको बता दें कि ये महल एक मस्जिद के पास मिला है जिसे इसी साल जून में खोजा गया था और वो भी 8वीं या 9वीं सदी का बताया जा रहा है.

