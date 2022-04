हर 3 साल बाद तलाक देकर फिर एक दूसरे से ही शादी कर लेता है ये कपल! कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप

अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि शादी (Weird marriages) करना बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि शादी के बाद काफी जिम्मेदारियां आ जाती हैं मगर जापान के एक कपल ने शादी (Japanese couple divorce after every 3 years) के बाद ऐसी हरकत की है कि उनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि उनकी हरकत बेहद बचकानी है. बात ये है कि कपल ने एक दूसरे से शादी तो की, मगर वो अपने असली उपनाम (Couple remarry every 3 years to change surnames) को एक दूसरे के खातिर छोड़ना नहीं चाहते थे. ऐसे में उन्होंने बेहद अजीबोगरीब तरीका खोज निकाला.

ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो (Tokyo) से कुछ हाचिओजी शहर (Hachioji city, Japan) है. यहां एक युवा कपल रहता है जिसने अपने सरनेम को लेकर बेहद अजीबोगरीब रवैया अपनाया है. दरअसल, कपल ने कुछ ही महीने एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी करने का मन बना लिया. मगर शादी से पहले दोनों अपने सरनेम को लेकर झगड़ गए. पति ने कहा कि शादी के बाद पत्नी, पति के परिवार के उपनाम (Japanese couple last name issue) को अपना लेती है वहीं पत्नी अपने उपनाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी.

सरनेम रखने के लिए बनाई खास व्यवस्था

दोनों ने अपने-अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की मगर उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा था जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके. तब कपल को एक दूसरे कपल के बारे में पता चला जिनके साथ ऐसी ही समस्या थी और उन्होंने उनके अपनाए तरीके को अपना लिया. कपल ने तय किया कि वो दोनों का ही सरनेम अपनाएंगे मगर कुछ-कुछ वक्त बाद. इसके लिए उन्होंने एक दूसरे को हर तीन साल बाद तलाक देकर फिर से शादी करने का फैसला किया.

तीसरी बार तलाक देकर शादी करेगा कपल

साल 2016 में कपल ने पहली बार शादी की. तब दोनों ने पति के सरनेम को अपनाया. इसके बाद 2019 में उन्होंने एक दूसरे को तलाक दिया और फिर एक दूसरे से ही शादी कर ली और तब पत्नी को सरनेम (Husband takes wife’s surname) को अपना लिया. इस साल जुलाई में उनका फिर से तलाक होना है जिसके बाद वो पति के सरनेम को अगले 3 साल के लिए अपना लेंगे. कपल का मानना है कि इसके अलावा उनके पास ये उपाय था कि किसी दूसरे देश में जाकर शादी कर लें जहां कपल अपने-अपने सरनेम रखने के लिए आजाद होते हैं. उसके बाद वो जापान आते और यहां कोर्ट में अर्जी डाल देते कि उनकी शादी को मान्यता मिल जाए. आपको बता दें कि जापान के कानून के हिसाब से पति-पत्नी को शादी के बाद एक ही सरनेस रखना अनिवार्य है.

व्यवस्था से होती है मुश्किल

कपल को इस व्यवस्था से कभी-कभी तकलीफ भी होती है क्योंकि उन्हें बार-बार पेपर वर्क फिर से करवाना पड़ता है. दोनों ने अपने ऑफिस में अपना ओरिजनल नाम ही दर्ज करवाया है मगर अन्य जगहों पर जहां सरकारी कागजात की जरूरत है, वहां उन्हें एक दूसरे का नाम बारी-बारी से लेना पड़ता है.

