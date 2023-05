भीड़ को नियंत्रित करने का गजब तरीका, 'दुनिया के सबसे अनुशासित देश' में दिखा अनोखा नजारा! वायरल हुआ Video

अनुशासन से इंसान सुधरता है और देश संवरता है! अगर इस बात पूरी तरह कोई देश मानता है तो वो जापान. फीफा वर्ल्ड कप के मैच से लेकर जापान (Japan discipline video) के वायरल होने वाले वीडियोज तक में आपको जापान का अनुशासन साफ नजर आ जाएगा. फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद जापानी लोग फेंकी हुई बोतलों को जुटाकर डस्टबिन में फेंकते हुए कई बार नजर आ चुके हैं. यही वजह है कि बहुत से लोग इस देश को ‘दुनिया का सबसे अनुशासित देश’ (most disciplined country) मानते हैं. अब इस देश से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिखाया गया है.

ट्विटर अकाउंट @Rainmaker1973 पर हाल ही में एक वीडियो (Japan crowd management video) पोस्ट किया गया है जिसमें जापान के एक बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके का दृश्य नजर आ रहा है. ट्विटर अकाउंट @Mehdi_Moussaid से इस वीडियो को शेयर किया गया है जिसमें इससे जुड़ी जानकारी दी गई है. ट्वीट के अनुसार ये जापानी स्टाइल का क्राउड मैनेजमेंट है.

The extremely mathematical approach used in Japan to manage and control the crowd

[source, Munya Munyaka: https://t.co/Z0qVGVN9Vs]pic.twitter.com/mExqxpyTe7

