अनोखा रेस्टोरेंट जहां ऑर्डर लेकर भूल जाते हैं वेटर, खाना आने के बाद पता चलती है ग्राहकों को डिश!

अगर आप कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे जहां वेटर आपको (Waiters in Restaurant) खाना सर्व करते हैं तो आपने दखा होगा कि ग्राहकों को खुश रखने के लिए वेटर कैसे एक पैर दौड़ते नजर आते हैं. वो ऑर्डर लेने के बाद जल्द से जल्द खाने लाने के इंतजाम में जुट जाते हैं. कई बार ग्राहकों को आपत्ति होती है कि वेटर बड़े ही सुस्त हैं, वो काम ठीक से नहीं कर रहे. मगर जापान (Amazing Japanese Restaurant) में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां के वेटर्स की हरकत सुनकर आप दंग हो जाएंगे क्योंकि यहां के वेटर ऑर्डर लेने के बाद भूल (Waiter Forget Order After taking) जाते हैं कि कस्टमर ने क्या खाना मंगवाया था.

साल 2017 में, टोक्यो (Tokyo, Japan) में ‘द रेस्टोरेंट ऑफ मिसटेकन ऑर्डर्स’ (The Restaurant of Mistaken Orders) के नाम से एक रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई थी जो अनोखे कारण से पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है. शीरो ओगुनी (Shiro Oguni) द्वारा शुरू किए गए इस रेस्टोरेंट में जितने भी वेटर काम करते हैं, उन्हें डिमेंशिया (Restaurant where waiters have dementia) यानी भूलने की बीमारी है.

रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक बहुत खुश रहते हैं. (फोटो: Instagram/@pmqhkdesign)

वेटर्स को है भूलने की समस्या

भूलने की बीमारी के चलते टेबल पर बैठते वक्त आपने जो खाना ऑर्डर (Wrong food served to guests in Japan restaurant) किया था, आपको उससे अलग खाना सर्व किया जाता है. लोन्ली प्लैनेट वेबसाइट के अनुसार ओगुनी ने कहा कि लोगों को डिमेंशिया को लेकर काफी गलतफेहमी है. उन्हें लगता है कि जिन लोगों को डिमेंशिया है, वो समाज में नहीं रह सकते, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते. उन्हें सबसे कटे-कटे ही रहना पड़ेगा मगर ये सच नहीं है.

साल 2017 में रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई थी. (फोटो: Instagram/@pmqhkdesign)

37 फीसदी गलत होते हैं ऑर्डर

जब से ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ है, तब से स्टाफ ने कैलकुलेट कर पाया कि 37 परसेंट डिश गलत सर्व की गई है. इसके बावजूद 99 फीसदी ग्राहकों ने खुशी जाहिर की है. जापान के लोगों में भी इस रेस्टोरेंट को लेकर बहुत क्रेज है. रेस्टोरेंट में काम करने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं जिन्हें डिमेंशिया है. जापान की सरकार ने भी इस रेस्टोरेंट के अनोखे स्टाइल को काफी सराहा है. सोशल मीडिया पर भी रेस्टोरेंट की चर्चा होती है.

