Viral Video: एक साथ पैद हुईं बहनें, पर कद में है जमीन-आसमान का फर्क! हाइट के जरिए बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक साथ पैदा हुए लोग अक्सर जुड़वां होते हैं, इसलिए उन्हें आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है. पर कुछ लोग साथ तो पैदा होते हैं, मगर जुड़वां नहीं होते, वो सिर्फ ट्विन्स कहलाते हैं. हालांकि, ऐसे लोगों की कद-काठी एक जैसी ही होती है. पर जापान की दो बहनों के साथ इसका बिल्कुल उल्टा है. दोनों के कद में जमीन आसमान का फर्क है! दोनों ने हाइट के इसी फर्क की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड (Twins sisters height difference world record) बना दिया है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) ने हाल ही में ट्विटर पर जापान की दो बहनों (greatest height differential in living non-identical twins-female) वीडियो शेयर कर बताया कि दोनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार योशी और मिशी किकुची, जापान के ओकायामा में रहती हैं. दोनों का जन्म 1989 में एक साथ ही हुआ था पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. योशी और मिशी का नाम गैर-समान जुड़वां बच्चों में सबसे ज्यादा ऊंचाई के अंतर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है.

New record: Greatest height differential in living fraternal twins (female) – 75.0 cm (2 ft 5.5 in) between Yoshie and Michie Kikuchi (Japan)

Despite their differences, Yoshie and Michie remain the closest of sisters ️@GWRJapan pic.twitter.com/B5LZ4aswaf

