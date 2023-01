सबसे अजीबोगरीब बार, सिर्फ अकेले लोगों की होती है एंट्री, ग्रुप में आने वालों को अंदर आने की नहीं है इजाजत!

बार में जाकर शराब पीने वाले लोग आमतौर पर दोस्तों के साथ जाना पसंद करते हैं जिससे उन्हें कंपनी मिले और वो अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर सकें. बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि बार में कोई अकेले बैठकर शराब पी रहा हो. बार मालिक भी चाहते हैं कि लोग ग्रुप में आएं जिससे उनकी बिक्री ज्यादा है पर जापान (Japanese bar let people come alone) का एक बार इस मामले में बिल्कुल अलग है. इस बार में ग्रुप एंट्री पूरी तरह बैन है, जो भी यहां आता है, अकेले ही आता है.

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो के शिंजूकु (Shinjuku, Tokyo) में एक बार है जिसका नाम है हिटोरी (Hitori bar let people come alone). दिखने में ये आम बार जैसा ही है जहां लोग शराब पीने जाते हैं. अंदर बार टेंडर शराब सर्व करता है और लोग बैठकर आराम से हार्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं पर इसकी एक और खासयित है जो काफी विचित्र है. इस बार में लोगों की ग्रुप में एंट्री नहीं है. यानी आप अपने यार-दोस्तों के साथ यहां नहीं जा सकते, सिर्फ अकेले ही इस बार में जाकर शराब पी जा सकती है.



बार में अकेले ही होती है एंट्री

ये जानकर आपको लगेगा कि ये बार एंटी सोशल या अंतर्मुखी लोगों के लिए है जो किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते हैं. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हिटोरी के नियम भले ही अजीब हों पर नियम के पीछे का मकसद काफी खास है. दरअसल, यहां लोग आते तो अकेले हैं पर अंदर अकेले नहीं रहते. बार में लोग एक दूसरे से खूब बातें करते हैं. बार का ऐसा नियम इसलिए बनाया गया है जिससे लोग यहां आकर अंजान लोगों से जुड़ सकें और नए लोगों के बारे में और भी ज्यादा जानें. यहां बहुत से लोग एक दूसरे के इतने नजदीक हो जाते हैं कि वो दोस्तों की तरह बातचीत करने लगते हैं.

अकेले बुलाने का क्या है मकसद

रिपोर्ट के मुताबिक सोरान्यूज24 वेबसाइट की एक पत्रकार यहां गई थी जिसने अपना अनुभव साल 2019 में शेयर भी किया था. उसने बताया कि किसी दूसरे बार में अगर कोई मर्द, किसी महिला से बातचीत करने लगे, तो उसे लगेगा कि वो उसे छेड़ रहा है या किसी गलत मकसद से बातचीत बढ़ा रहा है, पर इस बार में कोई किसी को जज नहीं करता, लड़के-लड़कियां जी खोलकर एक दूसरे से बातें करते हैं. साल 2018 में बार की शुरुआत हुई थी और अब ये काफी लोकप्रिय जगह बन गई है.

