वॉशिंग मशीन की तरह आपके कपड़े धो देगा प्लास्टिक का ये पैकेट, जापानी कंपनी का अनोखा आविष्कार

युवा जब घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं या फिर नौकरी करते हैं तो उनको घर के कामकाज करने में काफी समस्या होती है. एक तो उन्हें वक्त नहीं मिलता और दूसरा उनके पास घर जैसे संसाधन नहीं होते. खाना बनाना, इस्त्री करना, या फिर कपड़े धोने से जैसे छोटे-मोटे काम भी अकेले रहने पर बड़े लगते हैं क्योंकि उनसे जुड़ी मशीनें या जरूरी चीजें नहीं उपलब्ध होती हैं. इनमें से एक समस्या का समाधान तो अब हो गया है. कपड़े धोने के लिए जापानी कंपनी (Japanese Company plastic bag washing machine) ने एक ऐसा तरीका खोजा है जो बेहद सस्ता और आसान है. कंपनी ने एक पोर्टेबल वॉशिंग मशीन (Portable washing machine) बनाई है.

जब हम वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि कोई बिजली (washing mashine without electricity) से चलने वाले यंत्र के बारे में हम बताएंगे मगर जिस जापानी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हम बता रहे हैं वो एक प्लास्टिक की थैली है. जी हां, एक थैली आपके कपड़े (Plastic bag wash clothes like washing machine) को धो देगी. जापान की कंपनी काओ (Kao) ने ‘अटैक जीरो’ (Attack Zero) नाम का एक प्लास्टिक बैग बनाया है जो एक तरह की पोर्टेबल वॉशिंग मशीन है. इसका प्रचार दुनिया की सबसे आसान वॉशिंग मशीन की तरह किया जा रहा है.

प्लास्टिक बैग में धुल जाएंगे कपड़े

इसमें कपड़े धोना बहुत ही आसान है. इस प्लास्टिक से बैग में आपको अपने गंदे कपड़े डालना है. फिर उसमें पानी भरना और बैग के साथ मिलने वाले डिटर्जेंट को उसमें डाल देना है. इसके बाद बैग को ऊपर से लॉक करना है. लॉक का अर्थ है कि बैग में जिप लगाने का विकल्प है जिससे पानी बाहर नहीं निकलेगा. फिर उस बैग को हिलाकर, हाथों से कपड़ों को रगड़कर आप अपने कपड़ों को धो सकते हैं. बैग के ऊपर एक छोटा सा छेद है जिसपर ढक्कन लगा है. इस छेद को खोलकर गंदा पानी बाहर फेंकना है और फिर ताजा पानी उसमें भर देना है. इस तरह बार-बार करने के बाद कपड़े उसी तरह साफ मिलेंगे जैसे वॉशिंग मशीन में मिलते हैं.

कभी भी, कहीं भी धुल सकते हैं कपड़े

इस बैग का फायदा ये है कि इसके लिए ना ही आपको बिजली की जरूरत है और ना ही किसी खास इंतजाम की. बैग को आप कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट के अनुसार जिन लोगों ने इस बैग का उपयोग किया है उनका दावा है कि ये 10 बार कपड़े धुलने के लिए काफी अच्छा है. सोशल मीडिया पर भी इस बैग के काफी चर्चे हैं.

