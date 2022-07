महंगाई के कारण पेंगुइन्स को खिलाई जा रही सस्ती मछली, स्वाद पसंद ना आने के चलते किया खाने से इनकार

अक्सर जब घरों में मन मुताबिक खाना नहीं बनता है तो बच्चे खूब नखरे दिखाते हैं और कई बार खाना खाने से भी मना कर देते हैं. मगर क्या आपको लगता है कि ऐसे नखरे सिर्फ इंसान ही दिखाते हैं? इन दिनों जापान की पेंगुइन्स (Penguins refuse to eat cheap fish) काफी चर्चा में हैं जो ऐसे ही नखरे कर रही हैं. उनके नखरे करने का कारण भी काफी अजीबोगरीब है जो आपको हैरान कर देगा.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जापान (Japanese penguins and otters not eating cheap fish) का हाकोने एन एक्वेरियम (Hakone-en Aquarium) इन दिनों चर्चा में है. उसका कराण ये है कि इस एक्वेरियम के कर्मचारियों ने यहां पाली गई पेंगुइन्स और ओटर्स के खाने में बदलाव कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई बढ़ने से एक्वेरियम (Japanese aquarium penguins) को चलाने का खर्च भी बढ़ रहा है. ऐसे में उस खर्च पर काबू पाने के लिए यहां के कर्मियों ने जीवों के आहार को सस्ता कर दिया है.

An aquarium in Japan has changed the diet of its penguins and otters due to rising costs, and the animals are refusing to eat the cheaper fishhttps://t.co/s6tJNfHoKi pic.twitter.com/KNOODHOEm4

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 7, 2022