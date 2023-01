कंपनी ने बनाई ऐसी स्मार्ट वॉच जो बिल्कुल भी नहीं है 'स्मार्ट'! कलाई पर बंधने के अलावा नहीं है कोई दूसरा काम

बच्चे हों या बड़े, आज के वक्त में आपको हर किसी के हाथ में स्मार्ट वॉच नजर आ जाएगी. फोन्स के बाद लोगों ने अपनी घड़ियों को भी स्मार्ट बना दिया है. जो घड़ी पहले समय बताया करती थी, अब वो हार्ट बीट, कैलोरी बर्न, कैलेंडर, कॉल और मैसेज की जानकारी, म्यूजिक प्लेयर को संचालित करने का विकल्प आदि भी आपको आसानी से स्मार्ट वॉच के जरिए मिल जाता है. एक तरफ कंपनियां नई डिजाइन और तकनीक वाली स्मार्ट वॉच बना रही हैं, दूसरी तरफ जापान की एक कंपनी ने ऐसी स्मार्ट वॉच बनाई है जो ‘स्मार्ट’ (Japanese smart watch that is not smart) है ही नहीं!

आप सोचेंगे कि जो घड़ी स्मार्ट नहीं है, वो क्लासिक घड़ियों की तरह ही होगी, जो सिर्फ समय दिखाती हैं. पर सच तो ये है कि जिस घड़ी की हम बात कर रहे हैं वो ना ही स्मार्ट वॉच की तरह अन्य चीजों की जानकारी देती है और ना ही क्लासिक घड़ियों की तरह समय बताती है. वो सिर्फ हाथ पर बांधने के काम आती है मगर उसका लुक हूबहू एक स्मार्ट वॉच जैसा है.

स्मार्ट वॉच को कहते हैं सबसे मूर्ख वॉच

जब घड़ी का कोई काम ही नहीं है तो फिर उसे घड़ी बोलते ही क्यों हैं, और उसे हाथ में क्यों बांधा जाता है? से सवाल भी वाजिब हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इस घड़ी की पूरी कहानी क्या है. दरअसल, इसे खिलौने बनाने वाली जापानी कंपनी Tama-Kyu ने बनाया है. ये बच्चों के लिए बनाई गई ब्रेस्लेट वॉच है. यानी जिन बच्चों को स्मार्ट वॉच पहनने का मन है पर उनके माता-पिता उन्हें नहीं दिलाते या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो स्मार्ट वॉच खरीद सकें, वो इस ब्रेस्लेट को खरीद सकते हैं जो बिल्कुल स्मार्ट वॉच जैसा लगता है. इसी वजह से इस स्मार्ट वॉच को मूर्ख घड़ी (Dumbest smartwatch) या स्टोन वॉच (Stone watch) का भी नाम दिया गया है.

कीमत है सिर्फ 250 रुपये

ये प्लास्टिक का काला टुकड़ा है जिसका बैंड सिलिकॉन का है हाथों पर सुंदर लगता है और पहनावे को भी सुधार देता है. इसका दाम भी काफी कम है जिसके चलते इसे आसानी से लोग खरीद सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इसका दाम कितना है. ये घड़ी 5 अलग-अलग रंगों में आती है और इसकी कीमत 250 रुपये है. इसे स्टोन वॉच नाम दिया गया है. इसमें ना किसी तरह की कनेक्टिविटी है, ना ही कोई डिस्प्ले है.

