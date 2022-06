जॉनी डेप बनकर शख्स ने मांगी 'भीख', चेहरे पर तान दी बंदूक! देखें वायरल Video

गली मोहल्लों में भीख मांगते तो कई भिखारी दिख जाते हैं मगर उन सब में एक बात आम होती है. वो ये कि सभी भिखारी अनुरोध करते हुए, दया भावना पैदा कर के भीख मांगते हैं. मगर क्या आपने कभी किसी को बंदूकी की नोक पर भीख मांगते देखा है? बेशक नहीं देखा होगा, मगर इन दिनों एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो एक कार चालक पर बंदूक तानकर रुपये मांगते (Man looks like Johnny Depp ask for money on road) हुए नजर आ रहा है. उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि वो जॉनी डेप (Johnny Depp lookalike) बनकर सामने आया है. ये एक वायरल वीडियो है जो इसी दावे के साथ शेयर किया जा रहा है. न्यूज18 हिन्दी शख्स के भीख मांगने के दावे की पुष्टि नहीं करता. मुमकिन है कि वो कोई परफॉर्मर है जो सिर्फ लोगों के साथ सड़कों पर मस्ती कर रहा है.

अमेरिकन एक्टर जॉनी डेप तो आपको अभी भी याद होंगे. पिछले कुछ दिनों से उनके चर्चे भारत में भी खूब हो रहे हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी पत्नी (Johnny Depp Amber Heard case) से तलाक और घरेलु हिंसा से जुड़ा केस जीता है. इससे पहले जॉनी डेप भारतीय दर्शकों को अपनी मूवी ‘पाइरेट्स ऑफ द कैरीबियन’ से दीवाना बना चुके हैं. फिल्म में उनके किरदार, ‘कैप्टन जैक स्पैरो’ (Captain Jack Sparrow) को बहुत पसंद किया जाता है. इसी किरदार का लुक बनाकर हाल ही में एक शख्स सड़कों पर परफॉर्म करते नजर आ रहा है.



‘कैप्टन जैक स्पैरो’ बन सड़कों पर घूमने लगा शख्स

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक व्यक्ति रोड पर कैप्टन जैक स्पैरो बना घूम रहा है. उसने कमाल का लुक बनाया है और उसी की तरह एक्टिंग भी कर रहा है. अचानक वो वीडियो बना रहे व्यक्ति के सामने बंदूक निकाल लेता है और उसके पास एक टोपी लेकर पहुंच जाता है जिसमें वो उससे पैसे मांग रहा है. शख्स कार में बैठे व्यक्ति के सामने बंदूक तान देता है और फिर जब वो उसे कुछ पैसे दे देता है तब वो वहां से चला जाता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- “ये भीख मांगने का सबसे क्रिएटिव तरीका है.”

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो में लिखी हुई चीजों को गूगल करने से ऐसा लग रहा है जैसे ये वीडियो पुर्तगाल में शूट किया गया है, हालांकि, इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने हैरानी जताई कि वीडियो में दिख रहे शख्स ने बंदूक पकड़ी है मगर इस कमेंट पर रिप्लाई देते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि वो सिर्फ खिलौने वाली बंदूक है. शख्स का चेहरा जॉनी डेप से इतना ज्यादा मिल रहा है कि कई लोग तो उसे असल में एक्टर समझ ले रहे हैं.

