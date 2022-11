एडल्ट फिल्मों के एक्टर ने अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने की जताई इच्छा, एलन मस्क से मांगी मदद!

एडल्ट फिल्मों का कारोबार विदेशों में काफी बड़े स्तर पर फैला है और आज के वक्त में ये पूरी इंडस्ट्री करोड़ों-अरबों की हो चुकी है. ऐसे में इस इंडस्ट्री में काम करने वाले फिल्ममेकर्स और कलाकार दर्शकों को अलग अनुभव देने के लिए फिल्मों को विचित्र जगहों पर शूट करते हैं. अब एक बड़े एक्टर ने अपने मूवी सीन्स को अंतरिक्ष (Adult actor in space) में शूट करने की इच्छा जताई है और इसके लिए उन्होंने टेस्ला (Tesla), स्पेस एक्स (SpaceX) और अब ट्विटर (Twitter) के नए मालिक एलन मस्क (Elon Musk) से मदद मांगी है.

आप भले ही एडल्ट फिल्में (Adult films) ना देखते हों, पर जॉनी सिन्स (Johnny Sins) को तो जरूर जानते होंगे. जब से जॉनी सिन्स के अलग-अलग किरदार फेमस हुए हैं, तब से उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर लाखों मीम्स और फनी वीडियोज बनते हैं. वो अपनी फिल्मों में कभी प्लंबर बन जाते हैं तो कभी पुलिसकर्मी. उन्होंने एस्ट्रोनॉट के तौर पर भी एक्टिंग की है मगर अब जॉनी असल में अंतरिक्ष (Johnny Sins want to shoot in space) में जाकर एडल्ट फिल्में शूट करना चाहते हैं.

स्पेस में जाना चाहते हैं जॉनी सिन्स

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में उन्होंने वाइस वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अपनी इस ख्वाहिश का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि ये उनका सपना है कि वो स्पेस में जाकर एडल्ट वीडियोज शूट करने वाले पहले कलाकार बनें. उनका कहना है कि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ही उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि उनकी कंपनी जल्द ही आम लोगों के लिए स्पेस टूरिज्म की सेवा शुरू करने वाली है जिसके जरिए लोग अंतरिक्ष में घूमने जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनके जरिए स्पेस एक्स खास प्रमोशन कर सकती है जिससे कंपनी को ही फायदा होगा.

एडल्ट एक्ट्रेस को भी भेजने की है योजना

पिछले दिनों नाफ्टी (Nafty) नाम के प्लेटफॉर्म ने भी ऐसे ही आइडिया का खुलासा किया था. नाफ्टी एक सोशल प्लेटफॉर्म और एडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स (Adult Content Creators) का एंटरटेनमेंट हब है. इस कंपनी ने एडल्ट फिल्मों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एडल्ट एक्ट्रेस लेक्सी लुना (Lexi Luna) को रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजने की योजना तैयार की है. कंपनी भी स्पेस एक्स के प्राइवेट पैसेंजर प्रोग्राम (Private Passanger Programme) का सहारा लेगी.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news