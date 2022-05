VIDEO: बड़े-बड़े फुटबॉलर्स को हैरान कर देती हैं कश्मीरी युवक की अनोखी ट्रिक्स, टैलेंट देख दंग हुए लोग!

दुनिया में फुटबॉल का क्रेज नया नहीं है. पेले और मैराडोना के वक्त से लोग फुटबॉल के शौकीन हैं. अब रोनाल्डो और मेसी का बुखार भारत के युवाओं को भी चढ़ चुका है और वो भी फुटबॉल में करियर बनाने का प्लान करते हैं मगर सबके पास एक जैसा हुनर नहीं हो पाता जिसके कारण उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती जो वो चाहते हैं. पर एक युवक (Kashmiri boy football video) अपने टैलेंट की वजह से सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो रहा है और भारतीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया (Bhaichung Bhutia) जैसे खिलाड़ी भी उसकी तारीफ कर चुके हैं.

कश्मीरी युवक शाह हुजैब (Shah huzaib) फुटबॉल के बड़े शौकीन हैं और अपनी गजब की स्किल की वजह से अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. अपने स्किल के ही कारण वो जोश टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को मोटिवेट भी कर चुके हैं और साथ ही इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 9 में शामिल हो चुके हैं. बाइचुंग भूटिया से भी उन्हें तारीफ मिल चुकी है. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो (Kashmir boy football tricks) अपने ट्विटर पर शेयर किया था जिसमें वो फुटबॉल के साथ कमाल की ट्रिक्स करते दिख रहे हैं.

Compiled Trickshots!

— Shah huzaib (@CharukShah) May 1, 2022