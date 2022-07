कश्मीरी शख्स ने 500 मीटर लंबे कागज पर कुरान लिख बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 7 महीनों में पूरा किया कारनामा

दुनिया में लोग जब अनोखे कारनामे करने पर आते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ही मानते हैं. जब इंसान सच्ची निष्ठा और लगन से काम करता है तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है. कश्मीर के एक शख्स (Kashmiri man writes Quran on 500 meter long paper) ने भी अपनी लगन से अनोखा कारनामा कर दिखाया है. उसने एक 500 मीटर लंबे कागज पर कुरान लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड (Quran on 500 meter long paper world record) तोड़ दिया है.

राइजिंग कश्मीर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार गुरेज वैली में, उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा (Bandipora, Kashmir) में रहने वाले 27 साल के मुस्तफा-इब्न-जमील (Mustafa-Ibn-Jameel) ने अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है. उन्होंने कड़ी मेहनत से अपना और देशा का नाम रोशन कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफा ने 500 मीटर लंबे कागज पर कुरान लिखकर ये रिकॉर्ड (Quran world record) अपने नाम किया है.

Mustafa-Ibn-Jameel , a 27-year old Kashmiri calligrapher has broken the world record by writing the Holy Quran on a 500-meter scroll in seven months pic.twitter.com/2r7w34KuUU

