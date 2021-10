शख्स ने Amazon से ऑर्डर किया था iPhone 12, डिब्बे से निकला साबुन और 5 रुपये का सिक्का!

ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करना किसे नहीं पसंद होगा. घर बैठे अपनी जरूरत का सामना कुछ क्लिक में ऑर्डर करो और सामान आप तक अपने आप पहुंच जाएगा. आपको दुकान तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और दुकान आपके घर तक चली आएगी. मगर ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस (Online Shopping Experience) इतना भी अच्छा नहीं होता है जितना आप समझते हैं. कई बार लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि उन्होंने ऑर्डर कुछ किया था और मिल कुछ और गया. हाल ही में केरल के एक शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ जिसने अमेजन (Amazon) से एक कीमती मोबाइल ऑर्डर (Man order mobile from amazon) किया था मगर उसे जो मिला वो जानकर हर कोई दंग रह गया.

केरल (Kerala) के अलूवा में रहने वाले नूरुल अमीन (Noorul Ameen) ने बीते 12 अक्टूबर को अपने लिए आईफोन 12 (iPhone 12) ऑर्डर किया. उन्होंने अमेजन पे कार्ड से मोबाइल के लिए 70, 900 रुपये का पेमेंट किया था. न्यू इंडियन एक्प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें फोन 15 अक्टूबर को मिल गया था. अमीन, अमेजन के रेगुलर कस्टमर थे इसलिए वो तब हैरान हुए जब उन्हें पता चला कि उनका ऑर्डर हैदराबाद (Hyderabad) से केरल आने के रास्ते में सलेम में एक दिन के लिए रुक गया है. उनको मालूम था कि अमेजन के पैकेज हैदराबाद से कोच्ची आने में दो दिन का वक्त लेते हैं मगर जब उनका फोन 3 दिन में पहुंचा तो उन्हें शक हुआ. डिलिवरी एजेंट के सामने ही उन्होंने पैकेज को खोला और उसका वीडियो भी बनाया.

Man receives bar of soap, Rs 5 coin after placing order for #iPhone.

The lost money was recovered with the intervention of the #ErnakulamRuralDistrictCyberPolice.

Read more:https://t.co/5v1qL1VN5E pic.twitter.com/qXNfB70TTY

— Kerala Police (@TheKeralaPolice) October 23, 2021