VIDEO: अपराधी को पकड़ने में पुलिसकर्मी ने लगा दी जान की बाजी, तलवार का वार भी हो गया बेअसर!

आपको अजय देवगन की फिल्म ‘सिंघम’ तो याद ही होगी. इस फिल्म में अजय ने एक बहादुर पुलिसवाले का किरदार निभाया था. लोगों को लगता है कि ऐसे किरदार या ऐसे पुलिसवाले सिर्फ फिल्मों में ही हो सकते हैं. असल जिंदगी में उतनी बहादुरी मुमकिन नहीं है. मगर एक पुलिसवाले ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है. केरल का एक पुलिसवाला (Kerala police officer fights criminal viral video) रील लाइफ का नहीं, रियल लाइफ का ‘सिंघम’ (Real life Singham) बनकर सामने आया है जिसकी सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है.

विजयकुमार नाम के एक आईपीएस ऑफिसर ने हाल ही में एक केरल पुलिस के एक कर्मी (Kerala police officer viral video) का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जिसकी बहादुरी देखकर हर कोई हैरान है. शख्स ने बिना बंदूक का इस्तेमाल किए एक अपराधी से दो-दो हाथ किया और उसके तलवार के वार को भी नाकाम कर गिरफ्तार कर लिया. इस पुलिसकर्मी की बहादुरी देखकर आपको जरूर किसी फिल्मी पुलिसवाले की ही याद आएगी.

kudos to the brave police officer.

In the service of the Society/ Nation.

#Police #Courage #Kerala pic.twitter.com/kIiE1uAVex

— Vijayakumar IPS (@vijaypnpa_ips) June 17, 2022