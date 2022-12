VIDEO: सिर को डोरी में फंसाए हवा में लटकता नजर आया बच्चा, खेल नहीं बीमारी का इलाज है ये क्रिया!

बच्चों के खेल इतने विचित्र होते हैं कि उन्हें जब बड़े लोग देखते हैं तो हैरानी ही होती है. कभी बच्चे लकड़ी से खेल बना लेते हैं तो कभी पत्थर से. कभी पेड़ से लटक जाते हैं तो कभी जूले पर ही उल्टा टंग जाते हैं. पर इन दिनों एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जो विचित्र हरकत करते दिख रहा है. ये देखकर आपको लगेगा कि वो कोई बच्चों का अजीबोगरीब खेल है जिसे खेल रहा है मगर सच तो ये है कि बच्चा (Kid head tied to string video) इलाज कर रहा है.

ट्विटर अकाउंट @InterestingPot पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बच्चा (kid dangling with head video) सिर से डोरी बांधे झूलता हुआ नजर आ रहा है. बच्चे के पीछे एक व्हीलचेयर रखी है और डोरी अपने आप घूम रही है. उसमें एक रिंग लगी है जिसमें उसका सिर फंसा हुआ है और इससे उसकी गर्दन से लेकर पैर तक का हिस्सा झूल रहा है.

Halo-gravity traction is a technique to gently straighten the spine of children with severe scoliosis!pic.twitter.com/AeoJilT96W

