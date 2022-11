VIDEO: बच्चे ने सिखाया टीशर्ट फोल्ड करने का आसान तरीका, कार्डबोर्ड की मदद से चुटकियों में किया काम

अक्सर बच्चों को छोटा समझकर माता-पिता उनसे घर के कामों में मदद नहीं लेते हैं, ऐसे में बड़े होने तक वो बेसिक कामों को भी करने में सक्षम नहीं हो पाते. बिस्तर साफ करना, कपड़े तह लगाना, अपने सामानों को व्यवस्थित ढंग से रख देना, घर में कचरा ना फैलाना और फैले हुए कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल देना बेहद आम से काम हैं जिसकी ट्रेनिंग बच्चों को जरूर मिलनी चाहिए. पर उनको ऐसे काम करने के लिए अगर मोटिवेट करना है तो उसके लिए काम में इंट्रेस्ट पैदा करवाना होगा. इन दिनों एक वीडियो वायरल (tshirt folding video) हो रहा है जो साफ दिखा रहा है कि बच्चों को काम करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है.

ट्विटर अकाउंट @ValaAfshar पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बच्चा कपड़ों को तह (how to fold clothes easily) लगाता दिख रहा है. अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को कपड़े (clothes folding for kids video) फोल्ड करने में मुश्किल आती है. वो उन्हें ठीक ढंग से मोड़ नहीं पाते मगर इस वीडियो में बच्चों को जो तरीका सिखाया गया है वो काफी समझदारी भरा है.

This is how a simple cardboard could have made our childhood so much better pic.twitter.com/p9NlIw45b3

— Vala Afshar (@ValaAfshar) November 2, 2022