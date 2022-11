VIDEO: सड़क पर बैठकर बच्चे ने प्लास्टिक के डिब्बे से बजाया कमाल का ड्रम! देखने वालों के उड़ गए होश

कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती. जो व्यक्ति हुनरमंद और प्रतिभावान है वो कहीं भी मौजूद हो, अपनी प्रतिभा का जादू सभी के ऊपर बिखेर सकता है. ऐसे लोगों की तरफ आसानी से लोग आकर्षित हो जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही नजारा एक वीडियो में दिखा जिसमें एक बच्चा सड़क पर बैठकर डिब्बे को ड्रम (Kid playing drum with plastic box) की तरह बजाता दिख रहा है.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी वायरल (drum on street video) हो रहा है. इस वीडियो में एक बेहद टैलेंटेड लड़का (talented kid playing drum video) दिख रहा है जो सड़क पर ड्रम बजा रहा है. जो लोग चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं, अगर वो किसी हुनर को अपनाएं और उसमें महारथ हासिल कर लें तो तारीफ की बात होती है पर उससे ज्यादा तारीफ की बात उनके लिए है जो गरीबी में जन्म लेकर हुनर को अभाव में रहते हुए अपना लेते हैं. इस वीडियो में एक व्यक्ति अभाव में रहने के बावजूद भी टैलेंट से भरा दिख रहा है.

He doesn’t deserve to play on streets pic.twitter.com/yxIShj5Ygm

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) November 19, 2022