VIDEO: झूले पर डर से चिल्लाते दिखे लोग, जमाई लेता नजर आया बच्चा, चेहरे पर नहीं था खौफ का एक भी निशान!

आप कभी न कभी किसी प्रदर्शनी या पार्क में गए होंगे जहां कई विशाल झूले लगे रहते हैं. कई लोग जो मजबूत दिल वाले होते हैं वो इन झूलों पर हिम्मत कर के बैठ जाते हैं मगर जो डर जाते हैं वो इनकी तरफ देख भी नहीं पाते. जो लोग बैठते हैं वो भी पूरी राइड के दौरान डर में रहते हैं. यही वजह है कि झूलों पर बैठकर खूब शोर मचाते हैं. मगर एक बच्चा ऐसा बहादुर निकला (kid yawning on swing video) कि डरना तो दूर उसके चेहरे पर खौफ का एक निशान भी इन झूलों पर बैठकर नहीं आया.

ट्विटर अकाउंट ‘लैड बाइबल’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में एक बच्चा झूले (child yawning on amusement park ride) पर बैठा है मगर उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो डर ही नहीं रहा. प्रदर्शनी में लगने वाले कई झूले बेहद खतरनाक होते हैं और उनको देखकर ही कई लोगों को चक्कर आने लगते हैं. उन्हीं में से एक झूला नाव के आकार का होता है और वो आगे से पीछे तेज रफ्तार में हवा में झूलता है.

He wants his money back 😂😂 pic.twitter.com/57tMfIodOv

— LADbible (@ladbible) September 4, 2022