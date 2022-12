VIDEO: बच्चे ने ट्रेन की सीट पर बैठकर छेड़ा तानसेन जैसा राग! कम उम्र में संगीत की ऐसी समझ देख दंग हुए लोग

गाना तो कोई भी गा सकता है, पर सुर, ताल, लय, राग आदि की समझ होना बेहद जरूरी है और उतना ही मुश्किल भी. आज के समय में बहुत से सिंगर्स तो संगीत की ट्रेनिंग लेने क बाद भी सुरीला नहीं गा पाते और फिर उन्हें ऑटोट्यून जैसी टेकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है. पर इन दिनों एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जो इतनी कमाल की क्लासिकल सिंगिंग (Kid singing classical song in train video) कर रहा कि उसे देखकर लोग हैरान हो जा रहे हैं. बड़ी बात ये है कि वो ट्रेन की सीट पर बैठकर गाना गा रहा है.

ट्विटर यूजर संगीता वैरियर ने हाल ही में अपने ट्विटर पर एक वीडियो (Kid singing in train viral video) पोस्ट किया है जिसमें एक छोटा बच्चा ट्रेन की अपर बर्थ पर बैठकर क्लासिकल सिंगिंग करता नजर आ रहा है. क्लासिकल सिंगिंग संगीत की एक विधा है जिसमें भारतीय संगीत का नमूना देखने को मिलता है. बड़े-बड़े गायक क्लासिकल सिंगिंग में महारत हासिल करते हैं और तब वह इतने ट्रेंड हो पाते हैं किसी फिल्म या समारोह में गा सकें. इस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस पर मां सरस्वती का आशीर्वाद है.

