VIDEO: छोटे बच्चे ने दिखाया कमाल का करतब, सीढ़ियों पर स्केटबोर्ड चलाकर सभी को किया दंग!

स्केटिंग करना काफी मुश्किल स्पोर्ट है. लोग स्केट बोर्ड को कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस के बाद ही चलाना सीख पाते हैं. कई बार तो लोग ये भी ताने मार देते हैं कि स्केटिंग करना बच्चों का खेल नहीं है मगर अब एक छोटे से बच्चे ने इस बात को गलत साबित कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा में है जिसमें बच्चा सीढ़ियों पर गजब की स्केटिंग (Kid skateboarding on stairs video) करता दिख रहा है.

अपने सकारात्मक और अजब-गजब वीडियोज (Amazing videos) के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden_ पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. ये वीडियो इस बात का सबूत है कि अगर इंसान के अंदर लगन और कुछ कर दिखाने की चाहत तो फिर इंसान उम्र में छोटा हो या बड़ा, वो कुछ भी हासिल (Small kid amazing skateboarding amaze viewers) कर सकता है.

He did it all the way.. 💪 pic.twitter.com/f8FpPorK5h

— Buitengebieden (@buitengebieden_) April 15, 2022