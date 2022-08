VIDEO: शुक्रवार के दिन यहां साइकल से ही स्कूल जाते हैं सारे बच्चे, माता-पिता भी साथ करते हैं सफर

जब लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो रुपयों के जरिए कम मेहनत का विकल्प चुनते हैं. इसलिए वो कार या बाइक खरीद लेते हैं और उनकी सेहत बिगड़ जाती है. मगर आज भी दुनिया में बहुत सी जगह अमीर-अमीर लोग अपनी सेहत बनाने के लिए गाड़ियों का साथ छोड़कर साइकल चलाने पर उतर आए हैं जिससे पर्यावरण (Cycling to protect enviroment) साफ रहे और उनकी सेहत भी बनी रहे. जैसे-जैसे दुनिया में आबादी बढ़ रही है, वैसे-वैसे इंधन की कमी हो रही है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अलग-अलग देश पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई तरह के नियम बना रहे हैं. ऐसा ही एक नियम स्पेन (Spanish city cycling rule) के एक शहर में है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen अक्सर रोचक वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (kids cycling on road viral video) शेयर किया गया है जिसमें ढेरों बच्चे रोड पर साइकल चलाते दिख रहे हैं. ये इतने ढेर सारे बच्चे (kids cycling in Barcelona) हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि वो साइकल रैली के लिए निकल रहे हैं मगर सच कुछ और ही है.

