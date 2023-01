जमे हुए पाइप में फंस गया पक्षी का पैर, शख्स ने हाथ की गर्मी से बचाई जान! रवीना टंडन ने वीडियो शेयर कर की तारीफ

एक बात तो तय है कि इंसान इस प्रकृति की सबसे खास रचना है. पर खास होने के साथ इंसानों की जिम्मेदारी प्रकृति के प्रति भी बढ़ जाती है. हम हाथ पर हाथ रखकर अपनी प्रकृति को तबाह होते हुए नहीं देख सकते. इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जरूरत के वक्त उससे जुड़ी हर इकाई की मदद करें. ऐसा ही एक शख्स ने हाल ही में एक चिड़िया के साथ किया जो अत्याधिक ठंड की वजह से खतरे में आ गई थी और अगर उसकी जान ना बचाई जाती तो वो जल्द ही मर जाती. पर शख्स (Man rescued Kingfisher bird video) ने मदद की और घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में एक वीडियो (Raveena Tandon video) ट्वीट किया है जो लोगों के साथ-साथ उनका भी दिल जीत ले रहा है. इस वीडियो (bird legs stuck in frozen pipe rescued video) को शेयर करते हुए रवीना ने लिखा- “किंगफिशर चिड़िया के पैर जमे हुए पाइप पर फंस गए थे, उसे एक उदार व्यक्ति ने अपने हाथों की गर्माहट से अलग किया और पक्षी की जान बचाई.” रवीना टंडन एक दिग्गज एक्ट्रेस हैं और उनके द्वारा ऐसा वीडियो शेयर करना वाकई तारीफ के काबिल है क्योंकि इससे इंसानियत को नई सीख मिलेगी.

The kingfishers legs were stuck on the frozen pipe. It was released by a warm soul by the warmth of his hand. 📩☃️ pic.twitter.com/jOj1xCGMw5

