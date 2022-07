कुछ पल के लिए घर से बाहर गया था कुत्ता, लौटते वक्त साथ ले आया नन्हा मेहमान! क्यूट वीडियो हो रहा वायरल

बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं होते. कई बार लोगों को बिन बुलाए मेहमानों से इतनी परेशानी हो जाती है कि उन्हें बोलकर घर से बाहर निकालना ही पड़ता है. मगर इन दिनों ट्विटर पर एक क्यूट (Dog and cat cute video) से बिन बुलाए मेहमान का वीडियो वायरल हो रहा है जो शायद अगर आपके घर में आ जाए तो आप उसे कभी नहीं निकालेंगे. इस वीडियो में आपको कुत्ते और एक बिल्ली के बच्चे (kitten followed dog inside house video) के बीच खास दोस्ती देखने को मिलेगी.

ट्विटर अकाउंट ट्रांसलेटेड कैट्स पर अक्सर बिल्लियों से जुड़े मजेदार वीडियोज पोस्ट किये जाते हैं मगर इन दिनों इस अकाउंट पर एक वीडियो रीट्वीट किया गया है जो काफी वायरल हो रहा है और वीडियो में दिख रही बिल्ली (kitten and dog friendship video) पर लोगों को बहुत प्यार आ रहा है. वीडियो (dog bring along a kitten inside house video) की खासियत ये है कि इसमें एक कुत्ता, बिल्ली के बच्चे को दोस्त की तरह प्यार कर रहा है और अपने घर में उसा भी स्वागत कर रहा है.

Hazel, a dog owned in Texas. In the rain, she went out into the yard to go to the bathroom, but when she returned too late, her worried owner looked outside and saw that she had brought along a kitten that had apparently been abandoned.pic.twitter.com/hmrUhpkhtc

— translated cats (@TranslatedCats) July 22, 2022