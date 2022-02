VIDEO: सड़क पार कर रही बच्ची की ओर बढ़ने लगी तेज रफ्तार कार, महिला पुलिसकर्मी ने बचाई जिंदगी!

कहते हैं कि भगवान जब खुद इंसान की रक्षा करने के लिए नहीं आ पाते तो वो अपने दूत भेज देते हैं. अक्सर आपने सुना होगा कि कोई इंसान किसी दूसरे की जान बचाने के लिए भगवान की तरह सामने आ गया. ऐसे लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी दूसरों की मदद करते हैं. हाल ही में ऐसा ही नजारा अमेरिका (American lady police saved child from car) को सड़क पर देखने को मिला जब एक छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए महिला पुलिसकर्मी (Woman cop save child on road video) ने अपनी जान की परवाह नहीं की.

अमेरिका के मैरीलैंड (Maryland, America) में बीते दिनों नॉर्थ ईस्ट मिडल स्कूल के बाहर एक हैरान करने वाली घटना घटी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज (Student saved on road CCTV footage) सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक स्कूल की छात्रा सड़क (Student saved by police while crossing road) पार कर रही जब अचानक एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ती है. तभी रोड के दूसरी तरफ खड़ी महिला पुलिसकर्मी उसकी ओर बढ़ती है और बच्ची को ढकेलते हुए कार के सामने से हटा देती है.

Cpl. Annette Goodyear of #CecilCounty’s Police Department here in Maryland is rightfully being hailed as a hero after saving this child from being hit by an oncoming car. pic.twitter.com/tLCPQ5uocu

— Wes Moore for Maryland Governor (@iamwesmoore) February 5, 2022